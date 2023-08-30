Воздушной разведкой в зоне СВО займутся активисты «Единой России»

30 августа 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

Подразделение БАРС «Каскад» занимается сборами данных для российских военных при помощи беспилотников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Активисты «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) и «Волонтерской Роты» отправились в зону спецоперации. 14 добровольцев будут служить в подразделении аэроразведки БАРС «Каскад», передает пресс-служба партии. «Добровольцами в зону СВО отправились 14 активистов „Молодой Гвардии Единой России“ и „Волонтерской Роты“. Они будут нести службу в подразделении БАРС „Каскад“», — передает пресс-служба «Единой России». Добровольцы приехали в пункт отправки из разных регионов РФ. Некоторые прибыли из Ненецкого автономного округа, Тюменской области и Чувашской Республики, а другие из Челябинской области, Москвы и Республики Коми. Также участвовать будут и жители Московской, Новгородской, Ярославской областей и Республики Бурятии. Руководитель центрального штаба МГЕР Александр Амелин рассказал о задачах активистов на фронте. «Парням предстоит защищать рубежи нашей страны. Желаем им успехов, ждем дома с Победой! Будем поддерживать их и навещать на передовой», — заявил он. БАРС «Каскад» собирает данные о местоположении противника в зоне СВО. В основные задачи подразделения входит управление беспилотниками. Депутат Госдумы, доброволец СВО Сергей Сокол в интервью военкору Семену Пегову (проект Wargonzo) рассказывал, что БАРС «Каскад» — это «глаза» штурмовиков, ракетчиков и артиллерии. 16 августа он отмечал, что подразделение в скором времени станет отдельным родом войск, передает агентство «Пульс Хакасии». В БАРС «Каскад» служат также и другие депутаты Госдумы, которые добровольцами ушли на фронт. Помимо Сокола, в подразделении находятся народный избранники Госдумы от Челябинской области Олег Голиков и Олег Колесников. Фотография с пункта сбора добровольцев Фото: пресс-служба «Единой России» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) и «Волонтерской Роты» отправились в зону спецоперации. 14 добровольцев будут служить в подразделении аэроразведки БАРС «Каскад», передает пресс-служба партии. «Добровольцами в зону СВО отправились 14 активистов „Молодой Гвардии Единой России“ и „Волонтерской Роты“. Они будут нести службу в подразделении БАРС „Каскад“», — передает пресс-служба «Единой России». Добровольцы приехали в пункт отправки из разных регионов РФ. Некоторые прибыли из Ненецкого автономного округа, Тюменской области и Чувашской Республики, а другие из Челябинской области, Москвы и Республики Коми. Также участвовать будут и жители Московской, Новгородской, Ярославской областей и Республики Бурятии. Руководитель центрального штаба МГЕР Александр Амелин рассказал о задачах активистов на фронте. «Парням предстоит защищать рубежи нашей страны. Желаем им успехов, ждем дома с Победой! Будем поддерживать их и навещать на передовой», — заявил он. БАРС «Каскад» собирает данные о местоположении противника в зоне СВО. В основные задачи подразделения входит управление беспилотниками. Депутат Госдумы, доброволец СВО Сергей Сокол в интервью военкору Семену Пегову (проект Wargonzo) рассказывал, что БАРС «Каскад» — это «глаза» штурмовиков, ракетчиков и артиллерии. 16 августа он отмечал, что подразделение в скором времени станет отдельным родом войск, передает агентство «Пульс Хакасии». В БАРС «Каскад» служат также и другие депутаты Госдумы, которые добровольцами ушли на фронт. Помимо Сокола, в подразделении находятся народный избранники Госдумы от Челябинской области Олег Голиков и Олег Колесников.