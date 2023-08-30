Воздушной разведкой в зоне СВО займутся активисты «Единой России»

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Практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами, БПЛА. Челябинск , квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Подразделение БАРС «Каскад» занимается сборами данных для российских военных при помощи беспилотников Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) и «Волонтерской Роты» отправились в зону спецоперации. 14 добровольцев будут служить в подразделении аэроразведки БАРС «Каскад», передает пресс-служба партии.

«Добровольцами в зону СВО отправились 14 активистов „Молодой Гвардии Единой России“ и „Волонтерской Роты“. Они будут нести службу в подразделении БАРС „Каскад“», — передает пресс-служба «Единой России».

Добровольцы приехали в пункт отправки из разных регионов РФ. Некоторые прибыли из Ненецкого автономного округа, Тюменской области и Чувашской Республики, а другие из Челябинской области, Москвы и Республики Коми. Также участвовать будут и жители Московской, Новгородской, Ярославской областей и Республики Бурятии.

Руководитель центрального штаба МГЕР Александр Амелин рассказал о задачах активистов на фронте. «Парням предстоит защищать рубежи нашей страны. Желаем им успехов, ждем дома с Победой! Будем поддерживать их и навещать на передовой», — заявил он.

БАРС «Каскад» собирает данные о местоположении противника в зоне СВО. В основные задачи подразделения входит управление беспилотниками. Депутат Госдумы, доброволец СВО Сергей Сокол в интервью военкору Семену Пегову (проект Wargonzo) рассказывал, что БАРС «Каскад» — это «глаза» штурмовиков, ракетчиков и артиллерии. 16 августа он отмечал, что подразделение в скором времени станет отдельным родом войск, передает агентство «Пульс Хакасии».

В БАРС «Каскад» служат также и другие депутаты Госдумы, которые добровольцами ушли на фронт. Помимо Сокола, в подразделении находятся народный избранники Госдумы от Челябинской области Олег Голиков и Олег Колесников.

Фотография с пункта сбора добровольцев
Фотография с пункта сбора добровольцев
Фото:
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Активисты «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) и «Волонтерской Роты» отправились в зону спецоперации. 14 добровольцев будут служить в подразделении аэроразведки БАРС «Каскад», передает пресс-служба партии. «Добровольцами в зону СВО отправились 14 активистов „Молодой Гвардии Единой России“ и „Волонтерской Роты“. Они будут нести службу в подразделении БАРС „Каскад“», — передает пресс-служба «Единой России». Добровольцы приехали в пункт отправки из разных регионов РФ. Некоторые прибыли из Ненецкого автономного округа, Тюменской области и Чувашской Республики, а другие из Челябинской области, Москвы и Республики Коми. Также участвовать будут и жители Московской, Новгородской, Ярославской областей и Республики Бурятии. Руководитель центрального штаба МГЕР Александр Амелин рассказал о задачах активистов на фронте. «Парням предстоит защищать рубежи нашей страны. Желаем им успехов, ждем дома с Победой! Будем поддерживать их и навещать на передовой», — заявил он. БАРС «Каскад» собирает данные о местоположении противника в зоне СВО. В основные задачи подразделения входит управление беспилотниками. Депутат Госдумы, доброволец СВО Сергей Сокол в интервью военкору Семену Пегову (проект Wargonzo) рассказывал, что БАРС «Каскад» — это «глаза» штурмовиков, ракетчиков и артиллерии. 16 августа он отмечал, что подразделение в скором времени станет отдельным родом войск, передает агентство «Пульс Хакасии». В БАРС «Каскад» служат также и другие депутаты Госдумы, которые добровольцами ушли на фронт. Помимо Сокола, в подразделении находятся народный избранники Госдумы от Челябинской области Олег Голиков и Олег Колесников.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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