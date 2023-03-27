Подразделение челябинских депутатов Госдумы уничтожило технику НАТО. Видео

28 марта 2023 в 10:16 Размер текста - 17 +

Операторы беспилотников передали координаты вражеской техники Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Подразделение БАРС «Каскад», в котором проходят службу депутаты Госдумы от Челябинской области Олег Голиков и Олег Колесников, уничтожило боевую технику НАТО. Кадрами работы подразделения поделился в социальных сетях один из парламентариев. «Главная цель нашего подразделения — техника, которую Украине поставляют страны НАТО. По мнению главы государства, бойцы БАРС „Каскад“ отлично с ней справляются. Продолжаем действовать в связке с артиллеристами. Чем больше целей поразим — тем больше сбережем жизней наших солдат», — написал Голиков в своем telegram-канал. Парламентарий отметил, что подразделение выявляет вражескую технику не только на линии боевого соприкосновения, но и в процессе доставки его на Украину. Даже несмотря на то, что ее доставляют по ночам, операторам беспилотников удается передать координаты артиллерии. Голиков и Колесников ушли на фронт во время проведения в России частичной мобилизации. Они написали заявления о желании отправиться на передовую. После прохождения боевого слаживание Колесников сразу присоединился к БАРС «Каскад». Голиков же сначала стал частью батальона «Апостол» под командованием челябинца Юрия «Ангела» Гагарина, и только потом вошел в состав «Каскада».

Подразделение БАРС «Каскад», в котором проходят службу депутаты Госдумы от Челябинской области Олег Голиков и Олег Колесников, уничтожило боевую технику НАТО. Кадрами работы подразделения поделился в социальных сетях один из парламентариев. «Главная цель нашего подразделения — техника, которую Украине поставляют страны НАТО. По мнению главы государства, бойцы БАРС „Каскад“ отлично с ней справляются. Продолжаем действовать в связке с артиллеристами. Чем больше целей поразим — тем больше сбережем жизней наших солдат», — написал Голиков в своем telegram-канал. Парламентарий отметил, что подразделение выявляет вражескую технику не только на линии боевого соприкосновения, но и в процессе доставки его на Украину. Даже несмотря на то, что ее доставляют по ночам, операторам беспилотников удается передать координаты артиллерии. Голиков и Колесников ушли на фронт во время проведения в России частичной мобилизации. Они написали заявления о желании отправиться на передовую. После прохождения боевого слаживание Колесников сразу присоединился к БАРС «Каскад». Голиков же сначала стал частью батальона «Апостол» под командованием челябинца Юрия «Ангела» Гагарина, и только потом вошел в состав «Каскада».