27 марта 2023

Подразделение челябинских депутатов Госдумы уничтожило технику НАТО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Челябинская область, бпла, беспилотник, военные учения, орлан-10, беспилотный комплекс
Операторы беспилотников передали координаты вражеской техники Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Подразделение БАРС «Каскад», в котором проходят службу депутаты Госдумы от Челябинской области Олег Голиков и Олег Колесников, уничтожило боевую технику НАТО. Кадрами работы подразделения поделился в социальных сетях один из парламентариев.

«Главная цель нашего подразделения — техника, которую Украине поставляют страны НАТО. По мнению главы государства, бойцы БАРС „Каскад“ отлично с ней справляются. Продолжаем действовать в связке с артиллеристами. Чем больше целей поразим — тем больше сбережем жизней наших солдат», — написал Голиков в своем telegram-канал.

Парламентарий отметил, что подразделение выявляет вражескую технику не только на линии боевого соприкосновения, но и в процессе доставки его на Украину. Даже несмотря на то, что ее доставляют по ночам, операторам беспилотников удается передать координаты артиллерии.

Голиков и Колесников ушли на фронт во время проведения в России частичной мобилизации. Они написали заявления о желании отправиться на передовую. После прохождения боевого слаживание Колесников сразу присоединился к БАРС «Каскад». Голиков же сначала стал частью батальона «Апостол» под командованием челябинца Юрия «Ангела» Гагарина, и только потом вошел в состав «Каскада».

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Подразделение БАРС «Каскад», в котором проходят службу депутаты Госдумы от Челябинской области Олег Голиков и Олег Колесников, уничтожило боевую технику НАТО. Кадрами работы подразделения поделился в социальных сетях один из парламентариев. «Главная цель нашего подразделения — техника, которую Украине поставляют страны НАТО. По мнению главы государства, бойцы БАРС „Каскад“ отлично с ней справляются. Продолжаем действовать в связке с артиллеристами. Чем больше целей поразим — тем больше сбережем жизней наших солдат», — написал Голиков в своем telegram-канал. Парламентарий отметил, что подразделение выявляет вражескую технику не только на линии боевого соприкосновения, но и в процессе доставки его на Украину. Даже несмотря на то, что ее доставляют по ночам, операторам беспилотников удается передать координаты артиллерии. Голиков и Колесников ушли на фронт во время проведения в России частичной мобилизации. Они написали заявления о желании отправиться на передовую. После прохождения боевого слаживание Колесников сразу присоединился к БАРС «Каскад». Голиков же сначала стал частью батальона «Апостол» под командованием челябинца Юрия «Ангела» Гагарина, и только потом вошел в состав «Каскада».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...