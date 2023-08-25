В Николаевской области уничтожена основа ПВО противника Фото: Министерство обороны Великобритании

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников, который находится на передовой, показал что происходит на разных участках спецоперации с высоты полета беспилотника. Только за последние два дня в Николаевской области были уничтожены ракетная установка противника, танки и бронемашины. Об этом URA.RU рассказал сам Колесников.

«За последние двое суток в Николаевской области уничтожены ЗРК С-300 — основа ПВО (противовоздушная оборона — прим. URA.RU) противника, пусковая установка и командный пункт. На Запорожском и Херсонском направлениях ликвидированы четыре танка, три бронемашины, шесть автомобилей, САУ „Краб“ польского производства, четыре системы М777 из США, гаубицы „Мста-Б“ и Д-30», — рассказал URA.RU Олег Колесников.

За сухими данными сводок стоит напряженная работа бойцов из БАРС «Каскад». По словам Колесникова, они долго выслеживали ЗРК С-300 с воздуха. Сидеть за монитором приходилось сутками, а взлетать и садиться за несколько минут, чтобы не попасть под огонь. Но результат того стоит, уверен депутат-фронтовик.

Ранее супруга Олега Колесникова привезла ему на фронт икону Пресвятой Богородицы 90 псалом, который в народе называли «Живый в помощи». 90 псалом всегда считался сильнейшей защитой от опасностей, отметил депутат.