Кремль заинтересовался массовыми атаками ВСУ

Песков: Минобороны изучает траектории полета дронов, которые ночью атаковали РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-подходе. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков отметил, Киев совершает акты теракта, атакуя территории России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Сотрудники Минобороны изучают маршруты полета украинских беспилотников, которые ночью 30 августа атаковали семь российских регионов. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Не сомневаюсь, что наши военные эксперты работают над этим вопросам (массовая атака беспилотников 30 августа — прим. URA.RU). Выясняются маршруты, анализируется, как это было сделано, чтобы не допустить такие ситуации в дальнейшем», — заявил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU. Песков отметил, что все атаки Киева по территориям России являются террористическими.

Ранее URA.RU приводило всю информацию о ночных украинских атаках беспилотниками. Так, в Калужской области дрон упал на пустой резервуар для хранения нефтепродуктов, а Москва закрывала свои аэропорты.

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Сотрудники Минобороны изучают маршруты полета украинских беспилотников, которые ночью 30 августа атаковали семь российских регионов. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Не сомневаюсь, что наши военные эксперты работают над этим вопросам (массовая атака беспилотников 30 августа — прим. URA.RU). Выясняются маршруты, анализируется, как это было сделано, чтобы не допустить такие ситуации в дальнейшем», — заявил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU. Песков отметил, что все атаки Киева по территориям России являются террористическими. Ранее URA.RU приводило всю информацию о ночных украинских атаках беспилотниками. Так, в Калужской области дрон упал на пустой резервуар для хранения нефтепродуктов, а Москва закрывала свои аэропорты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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