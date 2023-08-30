Кремль заинтересовался массовыми атаками ВСУ

Сотрудники Минобороны изучают маршруты полета украинских беспилотников, которые ночью 30 августа атаковали семь российских регионов. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Не сомневаюсь, что наши военные эксперты работают над этим вопросам (массовая атака беспилотников 30 августа — прим. URA.RU). Выясняются маршруты, анализируется, как это было сделано, чтобы не допустить такие ситуации в дальнейшем», — заявил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU. Песков отметил, что все атаки Киева по территориям России являются террористическими.
Ранее URA.RU приводило всю информацию о ночных украинских атаках беспилотниками. Так, в Калужской области дрон упал на пустой резервуар для хранения нефтепродуктов, а Москва закрывала свои аэропорты.
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