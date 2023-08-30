В сургутских школах возник дефицит учителей

Педагогов будут переманивать из других регионов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В школах Сургута возник дефицит педагогов по русскому языку и математике. Об этом URA.RU сообщил источник из образовательной сферы города.

«В Сургуте образовался дефицит с кадрами в образовательные учреждения. Не хватает учителей по русскому языку и математике. Многие не выдерживают нагрузки и уходят, а менять их некому», — сообщил собеседник.

Дефицит кадров подтвердили и в департаменте образования Сургута. «Безусловно, дефицит кадров есть. Но, несмотря на то, что у нас не сто процентное количество педагогов, образовательные программы будут реализованы в полном объеме. Потому что мы проживаем практически каждый год такую ситуацию. Кто-то увольняется в середине учебного года или в сентябре. Здесь руководители образовательных учреждений применяют разные механизмы для решения проблемы. Для нас, как для департамента образования, главное — качество освоения программ детьми и результативность изучения. Поэтому нагрузка на учителей должна быть оптимальной», — сообщили в мэрии.

При этом в администрации отметили, что уже начали работу по привлечению педагогов. Учителей будут переманивать из других регионов. Для них предусмотрены специальные меры социальной поддержки. Также восполнить дефицит кадров в мэрии планируют за счет целевого обучения выпускников сургутских школ. «На данный момент штат укомплектован на 98%. Вакансии, которые у нас сегодня имеются, это учителя начальных классов, русского языка и математики. Работа, которая сегодня организована, это целевое обучение наших выпускников 11 классов. Мы заключили соглашение с Сургутским педагогическим университетом для подготовки специалистов, востребованных городской системой образования», — сообщила директор городского департамента образования Замятина.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО педагоги смогут получать бесплатную помощь психологов на работе. Проконсультироваться можно будет не только со школьным психологом, но и со специалистами Ассоциации психологов Югры.