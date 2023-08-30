30 августа 2023

Мятежники Нигера поставили французским войскам ультиматум

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Пылков. Курган, автомат, патроны, оружие, сво, военный
Мятежники Нигера потребовали вывести французские войска из страны Фото:
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Военные перевороты в Африке

Военные, совершившие переворот в Нигере, потребовали вывода французских войск из страны до 3 сентября. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

«До конца недели мятежники и их сторонники собираются устроить бессрочную акцию, требуя французские войска покинуть Нигер. Некоторые из них просят правительство отключить подачу электричества и воды на французскую базу и прекратить поставки продовольствия», — сообщил телеканал.

В Нигере дислоцировано около полутора тысяч военных из Франции. Организаторы мятежа 30 августа объявили об отмене всех соглашений по безопасности и военным вопросам с Францией, сообщил телеканал Al-Arabiya.

В результате госпереворота 27 июля был смещен со своей должности президент Нигера Мохамед Базум. 20 августа между Экономическим сообществом стран Западной Африки и мятежниками проходили переговоры, но позже президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал, что Париж готов поддержать вторжение ЭКОВАС в Нигер.

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Военные, совершившие переворот в Нигере, потребовали вывода французских войск из страны до 3 сентября. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia. «До конца недели мятежники и их сторонники собираются устроить бессрочную акцию, требуя французские войска покинуть Нигер. Некоторые из них просят правительство отключить подачу электричества и воды на французскую базу и прекратить поставки продовольствия», — сообщил телеканал. В Нигере дислоцировано около полутора тысяч военных из Франции. Организаторы мятежа 30 августа объявили об отмене всех соглашений по безопасности и военным вопросам с Францией, сообщил телеканал Al-Arabiya. В результате госпереворота 27 июля был смещен со своей должности президент Нигера Мохамед Базум. 20 августа между Экономическим сообществом стран Западной Африки и мятежниками проходили переговоры, но позже президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал, что Париж готов поддержать вторжение ЭКОВАС в Нигер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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