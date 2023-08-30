Мятежники Нигера поставили французским войскам ультиматум 31 августа 2023 в 02:14 Размер текста - 17 + Мятежники Нигера потребовали вывести французские войска из страны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Военные перевороты в Африке Военные, совершившие переворот в Нигере, потребовали вывода французских войск из страны до 3 сентября. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia. «До конца недели мятежники и их сторонники собираются устроить бессрочную акцию, требуя французские войска покинуть Нигер. Некоторые из них просят правительство отключить подачу электричества и воды на французскую базу и прекратить поставки продовольствия», — сообщил телеканал . В Нигере дислоцировано около полутора тысяч военных из Франции. Организаторы мятежа 30 августа объявили об отмене всех соглашений по безопасности и военным вопросам с Францией, сообщил телеканал Al-Arabiya. В результате госпереворота 27 июля был смещен со своей должности президент Нигера Мохамед Базум. 20 августа между Экономическим сообществом стран Западной Африки и мятежниками проходили переговоры, но позже президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал, что Париж готов поддержать вторжение ЭКОВАС в Нигер. Военные, совершившие переворот в Нигере, потребовали вывода французских войск из страны до 3 сентября. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia. «До конца недели мятежники и их сторонники собираются устроить бессрочную акцию, требуя французские войска покинуть Нигер. Некоторые из них просят правительство отключить подачу электричества и воды на французскую базу и прекратить поставки продовольствия», — сообщил телеканал. В Нигере дислоцировано около полутора тысяч военных из Франции. Организаторы мятежа 30 августа объявили об отмене всех соглашений по безопасности и военным вопросам с Францией, сообщил телеканал Al-Arabiya. В результате госпереворота 27 июля был смещен со своей должности президент Нигера Мохамед Базум. 20 августа между Экономическим сообществом стран Западной Африки и мятежниками проходили переговоры, но позже президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал, что Париж готов поддержать вторжение ЭКОВАС в Нигер. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям