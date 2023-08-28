Франция готова поддержать военные действия ECOWAS в Нигере

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Европейские политики. stock, stock, Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон выразил готовность помочь ECOWAS в Нигере Фото:

Франция готова поддержать Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS), которое намерено вторгнуться в Нигер после государственного переворота в стране. Об этом рассказал французский президент Эмманюэль Макрон.

«Мы поддерживаем дипломатическую, а если будет решено, то и военную активность ECOWAS», — сказал Эмманюэль Макрон в ходе конференции с участием послов. Выступление транслировалось на официальном аккаунте Елисейского дворца в Twitter (X).

26 августа мятежники дали 48 часов на то, чтобы посол Франции Сильвен Итте покинул Нигер. В стране уточняли, что Франция планирует нападение. 20 августа между ECOWAS и мятежниками из Нигера проходили переговоры. По итогу они провалились. 27 июля президента Нигера Мохамеда Базума сместили со своей должности в результате госпереворота.

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Франция готова поддержать Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS), которое намерено вторгнуться в Нигер после государственного переворота в стране. Об этом рассказал французский президент Эмманюэль Макрон. «Мы поддерживаем дипломатическую, а если будет решено, то и военную активность ECOWAS», — сказал Эмманюэль Макрон в ходе конференции с участием послов. Выступление транслировалось на официальном аккаунте Елисейского дворца в Twitter (X). 26 августа мятежники дали 48 часов на то, чтобы посол Франции Сильвен Итте покинул Нигер. В стране уточняли, что Франция планирует нападение. 20 августа между ECOWAS и мятежниками из Нигера проходили переговоры. По итогу они провалились. 27 июля президента Нигера Мохамеда Базума сместили со своей должности в результате госпереворота.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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