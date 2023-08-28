Франция готова поддержать военные действия ECOWAS в Нигере

28 августа 2023 в 16:21 Размер текста - 17 +

Эмманюэль Макрон выразил готовность помочь ECOWAS в Нигере Фото: Официальный сайт Европарламента Франция готова поддержать Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS), которое намерено вторгнуться в Нигер после государственного переворота в стране. Об этом рассказал французский президент Эмманюэль Макрон. «Мы поддерживаем дипломатическую, а если будет решено, то и военную активность ECOWAS», — сказал Эмманюэль Макрон в ходе конференции с участием послов. Выступление транслировалось на официальном аккаунте Елисейского дворца в Twitter (X). 26 августа мятежники дали 48 часов на то, чтобы посол Франции Сильвен Итте покинул Нигер. В стране уточняли, что Франция планирует нападение. 20 августа между ECOWAS и мятежниками из Нигера проходили переговоры. По итогу они провалились. 27 июля президента Нигера Мохамеда Базума сместили со своей должности в результате госпереворота.

Франция готова поддержать Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS), которое намерено вторгнуться в Нигер после государственного переворота в стране. Об этом рассказал французский президент Эмманюэль Макрон. «Мы поддерживаем дипломатическую, а если будет решено, то и военную активность ECOWAS», — сказал Эмманюэль Макрон в ходе конференции с участием послов. Выступление транслировалось на официальном аккаунте Елисейского дворца в Twitter (X). 26 августа мятежники дали 48 часов на то, чтобы посол Франции Сильвен Итте покинул Нигер. В стране уточняли, что Франция планирует нападение. 20 августа между ECOWAS и мятежниками из Нигера проходили переговоры. По итогу они провалились. 27 июля президента Нигера Мохамеда Базума сместили со своей должности в результате госпереворота.