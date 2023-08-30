Московским студентам разрешили писать дипломы с помощью нейросетей

Студентам Московского городского педагогического университета разрешили пользоваться нейросетями при подготовке дипломных работ. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.
«Студентам при подготовке выпускных квалификационных работ [разрешено] использовать искусственный интеллект, например чат-боты», — рассказали в пресс-службе университета. Их слова передает РИА Новости. В вузе уточнили, что студентам в любом случае придется самим перерабатывать и анализировать информацию, полученную от нейросетей.
В начале 2023 года московский студент защитил дипломную работу, который написал при помощи ChatGPT. Изначально комиссия планировала не принять работу студента, но в Госдуме поддержали его, отметив, что он провел «хороший научный эксперимент». Нейросети начали активно популяризироваться в этом году. URA.RU писало отдельный материал об их возможностях.
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