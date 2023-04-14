Что сегодня умеет нейросеть

Нейросеть — математическая модель, которая работает по тем же принципам, что и нервная система любого живого организма. Основным назначением нейросети является решение интеллектуальных задач. Это те самые задачи, в которых нет изначально заданного алгоритма действий и спрогнозированного результата. URA.RU собрало главное из того, что на сегодняшний день умеет и способна создавать нейросеть.
Что умеет делать нейросеть?
- Распознавание визуальных образов, аудио и видео. Они используются везде — от робота-автоответчика в банке и спецэффектов в TikTok до анализа состояния нефтепроводов и подсчета брака на заводе.
- Уровень распознавания лиц нейросетями близок к 100%. Нейросети способны очень точно определить страх, злость, радость, удивление и другие эмоции.
- Распознавание человеческой речи и способность поддерживать разговор. Модулирование человеческого голоса. Способность говорить, которая является закономерным этапом эволюции нейросетей.
- Обработка фотографий. Данная опция достигается за счет различных фильтров.
- Медиапланирование, бизнес-аналитика, распределение рекламных бюджетов. Анализ поведенческих факторов среднестатистического клиента. Это позволяет прогнозировать возможный уход клиентов.
Известные результаты деятельности нейросетей
- Два студента информатики с помощью нейросети создали девушку мечты. В социальной сети Reddit была создана фейковая страница девушки по имени Клаудия, от имени которой студенты общались с другими пользователями и продавали одиноким мужчинам фотографии обнаженной цифровой девушки.
- Нейросеть ChatGPT написала письмо президенту России Владимиру Путину и лидеру Украины Владимиру Зеленскому с призывом об урегулировании конфликта. С помощью нейросети были соединены два письма, которые теоретически мог написать канцлер ФРГ Олаф Шольц.
- Нейросеть будет участвовать при лечении онкологических заболеваний. По словам губернатора ХМАО Всеволода Кольцова, в больницах региона искусственный интеллект будет использоваться для проведения лучевых исследований пациентов.
- Нейросеть Kandinsky от Сбера показала, как будет выглядеть Курган через 100 лет. Это стало возможным благодаря умению искусственного интеллекта создавать качественное изображение по текстовому запросу.
- Российские IT-специалисты разработали нейросеть, которая будет контролировать водителей общественного транспорта. Система будет осуществлять мониторинг состояния водителя
- Студент пятого курса пятого курса Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) по специальности менеджмент поставил перед нейросетью задачу написания диплома. С помощью специально созданного алгоритма для искусственного интеллекта молодой человек защитил дипломную работу на оценку «удовлетворительно».
Что будут уметь нейросети в будущем?
«В ближайшем будущем нейронные сети возьмут на себя большую часть сложной рутинной работы: в рекламе, аналитике, инвестировании, банковском деле. На людях остается обеспечение контроля и генерирование свежих идей», — заявлено по результатам исследования Оксфордского университета. Отмечается, что, по прогнозам исследователей, в ближайшие годы произойдет автоматизация около 47% всех рабочих мест во всех отраслях.
Одновременно с этим, по заявлению руководителя по технологии аудиоаналитики и семантического анализа дирекции по искусственному интеллекту и цифровым продуктам «Билайна» Рината Галямова, нейросети не смогут в ближайшее время заменить человека в профессиях, требующих эмпатии и контакта с людьми. Что касается опасений, то 30% россиян признали наличие страха в возможном будущем восстании нейросетей.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!