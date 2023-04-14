Что сегодня умеет нейросеть

14 апреля 2023 в 08:27 Размер текста - 17 +

Нейросеть работает по схожим принципам, что и нервная система живого организма Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Нейросеть — математическая модель, которая работает по тем же принципам, что и нервная система любого живого организма. Основным назначением нейросети является решение интеллектуальных задач. Это те самые задачи, в которых нет изначально заданного алгоритма действий и спрогнозированного результата. URA.RU собрало главное из того, что на сегодняшний день умеет и способна создавать нейросеть. Что умеет делать нейросеть? Распознавание визуальных образов, аудио и видео. Они используются везде — от робота-автоответчика в банке и спецэффектов в TikTok до анализа состояния нефтепроводов и подсчета брака на заводе.

Уровень распознавания лиц нейросетями близок к 100%. Нейросети способны очень точно определить страх, злость, радость, удивление и другие эмоции.

Распознавание человеческой речи и способность поддерживать разговор. Модулирование человеческого голоса. Способность говорить, которая является закономерным этапом эволюции нейросетей.

Обработка фотографий. Данная опция достигается за счет различных фильтров.

Медиапланирование, бизнес-аналитика, распределение рекламных бюджетов. Анализ поведенческих факторов среднестатистического клиента. Это позволяет прогнозировать возможный уход клиентов. Известные результаты деятельности нейросетей Два студента информатики с помощью нейросети создали девушку мечты. В социальной сети Reddit была создана фейковая страница девушки по имени Клаудия, от имени которой студенты общались с другими пользователями и продавали одиноким мужчинам фотографии обнаженной цифровой девушки.

Нейросеть ChatGPT написала письмо президенту России Владимиру Путину и лидеру Украины Владимиру Зеленскому с призывом об урегулировании конфликта. С помощью нейросети были соединены два письма, которые теоретически мог написать канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Нейросеть будет участвовать при лечении онкологических заболеваний. По словам губернатора ХМАО Всеволода Кольцова, в больницах региона искусственный интеллект будет использоваться для проведения лучевых исследований пациентов.

Нейросеть Kandinsky от Сбера показала, как будет выглядеть Курган через 100 лет. Это стало возможным благодаря умению искусственного интеллекта создавать качественное изображение по текстовому запросу.

Российские IT-специалисты разработали нейросеть, которая будет контролировать водителей общественного транспорта. Система будет осуществлять мониторинг состояния водителя

Студент пятого курса пятого курса Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) по специальности менеджмент поставил перед нейросетью задачу написания диплома. С помощью специально созданного алгоритма для искусственного интеллекта молодой человек защитил дипломную работу на оценку «удовлетворительно». Что будут уметь нейросети в будущем? «В ближайшем будущем нейронные сети возьмут на себя большую часть сложной рутинной работы: в рекламе, аналитике, инвестировании, банковском деле. На людях остается обеспечение контроля и генерирование свежих идей», — заявлено по результатам исследования Оксфордского университета. Отмечается, что, по прогнозам исследователей, в ближайшие годы произойдет автоматизация около 47% всех рабочих мест во всех отраслях. Одновременно с этим, по заявлению руководителя по технологии аудиоаналитики и семантического анализа дирекции по искусственному интеллекту и цифровым продуктам «Билайна» Рината Галямова, нейросети не смогут в ближайшее время заменить человека в профессиях, требующих эмпатии и контакта с людьми. Что касается опасений, то 30% россиян признали наличие страха в возможном будущем восстании нейросетей.

Нейросеть — математическая модель, которая работает по тем же принципам, что и нервная система любого живого организма. Основным назначением нейросети является решение интеллектуальных задач. Это те самые задачи, в которых нет изначально заданного алгоритма действий и спрогнозированного результата. URA.RU собрало главное из того, что на сегодняшний день умеет и способна создавать нейросеть. «В ближайшем будущем нейронные сети возьмут на себя большую часть сложной рутинной работы: в рекламе, аналитике, инвестировании, банковском деле. На людях остается обеспечение контроля и генерирование свежих идей», — заявлено по результатам исследования Оксфордского университета. Отмечается, что, по прогнозам исследователей, в ближайшие годы произойдет автоматизация около 47% всех рабочих мест во всех отраслях. Одновременно с этим, по заявлению руководителя по технологии аудиоаналитики и семантического анализа дирекции по искусственному интеллекту и цифровым продуктам «Билайна» Рината Галямова, нейросети не смогут в ближайшее время заменить человека в профессиях, требующих эмпатии и контакта с людьми. Что касается опасений, то 30% россиян признали наличие страха в возможном будущем восстании нейросетей.