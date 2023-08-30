Прокуратура начала проверку из-за драки подростков в Нижневартовске

Прокуратура ХМАО начала проверку драки подростков Фото: Анна Майорова © URA.RU

Прокуратура Нижневартовска по поручению прокуратуры ХМАО начала проверку инцидента с дракой подростков. На сайте окружного надзорного ведомства появилась информация, что один мальчик пострадал, когда в ходе конфликта в него распылили перцовый баллончика

«В средствах массовой информации распространен материал, из которого следует, что в г. Нижневартовске в 15-м микрорайоне несовершеннолетние в ходе конфликта распылили перцовый баллончик в одного из подростков. Мальчик был доставлен в медицинское учреждение. Прокуратура Нижневартовска по поручению окружной прокуратуры организовала проверку инцидента», — указано в публикации.

Меры прокурорского реагирования будут приняты по результатам проверки. Также ведомство «даст оценку исполнению уполномоченными органами законодательства в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, а также работе органов внутренних дел по своевременному реагированию на сообщения о совершении преступлений».

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске толпа подростков устроила потасовку. В ходе драки одного из подростков забрызгали из перцового баллончика.