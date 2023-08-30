30 августа 2023

Прокуратура начала проверку из-за драки подростков в Нижневартовске

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция, посвященная результатам работы прокуратуры города Екатеринбурга в 2019 году. Екатеринбург, значок, прокурор, прокуратура россии, погоны, старший советник юстиции, эмблема прокуратуры
Прокуратура ХМАО начала проверку драки подростков Фото:

Прокуратура Нижневартовска по поручению прокуратуры ХМАО начала проверку инцидента с дракой подростков. На сайте окружного надзорного ведомства появилась информация, что один мальчик пострадал, когда в ходе конфликта в него распылили перцовый баллончика

«В средствах массовой информации распространен материал, из которого следует, что в г. Нижневартовске в 15-м микрорайоне несовершеннолетние в ходе конфликта распылили перцовый баллончик в одного из подростков. Мальчик был доставлен в медицинское учреждение. Прокуратура Нижневартовска по поручению окружной прокуратуры организовала проверку инцидента», — указано в публикации.

Меры прокурорского реагирования будут приняты по результатам проверки. Также ведомство «даст оценку исполнению уполномоченными органами законодательства в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, а также работе органов внутренних дел по своевременному реагированию на сообщения о совершении преступлений».

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске толпа подростков устроила потасовку. В ходе драки одного из подростков забрызгали из перцового баллончика.

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Прокуратура Нижневартовска по поручению прокуратуры ХМАО начала проверку инцидента с дракой подростков. На сайте окружного надзорного ведомства появилась информация, что один мальчик пострадал, когда в ходе конфликта в него распылили перцовый баллончика «В средствах массовой информации распространен материал, из которого следует, что в г. Нижневартовске в 15-м микрорайоне несовершеннолетние в ходе конфликта распылили перцовый баллончик в одного из подростков. Мальчик был доставлен в медицинское учреждение. Прокуратура Нижневартовска по поручению окружной прокуратуры организовала проверку инцидента», — указано в публикации. Меры прокурорского реагирования будут приняты по результатам проверки. Также ведомство «даст оценку исполнению уполномоченными органами законодательства в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, а также работе органов внутренних дел по своевременному реагированию на сообщения о совершении преступлений». Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске толпа подростков устроила потасовку. В ходе драки одного из подростков забрызгали из перцового баллончика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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