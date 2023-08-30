Застройщики ХМАО резко подняли цены на квартиры в новостройках

31 августа 2023 в 18:57 Размер текста - 17 +

Застройщики поднимают цены на новостройки Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе застройщики начали поднимать стоимость жилья в своих новых домах. В зависимости от объекта скачек цен составляет до полумиллиона рублей. О тенденции URA.RU рассказал риелтор из Сургута Денис Кравцов. «Если смотреть по квадратным метрам, то по стоимости, например, однокомнатные квартиры у ряда застройщиков почти до 500 тысяч поднялись», — уточняет Кравцов. По словам риелтора, рост стоимости является отголоском общего повышения цен на рынке строительства и недвижимости. Выходом в ситуации удорожания жилья в строящихся домах, риелтор называет покупку квартир уже в готовых новостройках по льготным программам. «Пока есть возможность использовать льготные программы, есть возможность ожидать, то сейчас советую обратить взор на новостройки. На рынке все еще есть сданные дома, которые можно купить по льготным условиям», — добавляет риелтор. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО начали распродавать земельные участки со скидками. К концу августа владельцы начали снижать стоимость земли почти на 15%.

В Ханты-Мансийском автономном округе застройщики начали поднимать стоимость жилья в своих новых домах. В зависимости от объекта скачек цен составляет до полумиллиона рублей. О тенденции URA.RU рассказал риелтор из Сургута Денис Кравцов. «Если смотреть по квадратным метрам, то по стоимости, например, однокомнатные квартиры у ряда застройщиков почти до 500 тысяч поднялись», — уточняет Кравцов. По словам риелтора, рост стоимости является отголоском общего повышения цен на рынке строительства и недвижимости. Выходом в ситуации удорожания жилья в строящихся домах, риелтор называет покупку квартир уже в готовых новостройках по льготным программам. «Пока есть возможность использовать льготные программы, есть возможность ожидать, то сейчас советую обратить взор на новостройки. На рынке все еще есть сданные дома, которые можно купить по льготным условиям», — добавляет риелтор. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО начали распродавать земельные участки со скидками. К концу августа владельцы начали снижать стоимость земли почти на 15%.