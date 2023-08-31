Пенсионерка, укравшая мощи из церкви в Ленобласти, хотела молиться дома

31 августа 2023 в 18:18 Размер текста - 17 +

Женщина решила молиться дома украденным мощам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пенсионерка, укравшая мощи святого Николая из церкви в Ленобласти, хотела молиться дома. Об этом женщина рассказала сотрудникам полиции. Видео допроса подозреваемой сотрудниками полиции, а также кадры с камеры видеонаблюдения опубликовало «РИА-Новости» в своем telegram-канале. «[Сотрудники пришли] за вчерашнее нехорошее поведение. [Украла] дома молиться» — объяснила женщина. Пенсионерка также пояснила, что о том, что украденные мощи находятся у нее, никто не знает. На кадрах, которые запечатлела камера видеонаблюдения, видно, как женщина незаметно кладет мощи в ткань, сворачивает ее, а затем покидает церковь. Ранее сообщалось, что из храма Усекновения Главы Иоанна Предтечи в Кировске украдены мощи святого Николая. Причиненный учреждению культа ущерб сейчас устанавливается.

Пенсионерка, укравшая мощи святого Николая из церкви в Ленобласти, хотела молиться дома. Об этом женщина рассказала сотрудникам полиции. Видео допроса подозреваемой сотрудниками полиции, а также кадры с камеры видеонаблюдения опубликовало «РИА-Новости» в своем telegram-канале. «[Сотрудники пришли] за вчерашнее нехорошее поведение. [Украла] дома молиться» — объяснила женщина. Пенсионерка также пояснила, что о том, что украденные мощи находятся у нее, никто не знает. На кадрах, которые запечатлела камера видеонаблюдения, видно, как женщина незаметно кладет мощи в ткань, сворачивает ее, а затем покидает церковь. Ранее сообщалось, что из храма Усекновения Главы Иоанна Предтечи в Кировске украдены мощи святого Николая. Причиненный учреждению культа ущерб сейчас устанавливается.