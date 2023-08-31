Пенсионерка, укравшая мощи из церкви в Ленобласти, хотела молиться дома

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Открытие памятника Александру Невскому в горсаду. Курган, свеча, рпц, молитва, прихожане церкви
Женщина решила молиться дома украденным мощам Фото:

Пенсионерка, укравшая мощи святого Николая из церкви в Ленобласти, хотела молиться дома. Об этом женщина рассказала сотрудникам полиции. Видео допроса подозреваемой сотрудниками полиции, а также кадры с камеры видеонаблюдения опубликовало «РИА-Новости» в своем telegram-канале.

«[Сотрудники пришли] за вчерашнее нехорошее поведение. [Украла] дома молиться» — объяснила женщина. Пенсионерка также пояснила, что о том, что украденные мощи находятся у нее, никто не знает. На кадрах, которые запечатлела камера видеонаблюдения, видно, как женщина незаметно кладет мощи в ткань, сворачивает ее, а затем покидает церковь.

Ранее сообщалось, что из храма Усекновения Главы Иоанна Предтечи в Кировске украдены мощи святого Николая. Причиненный учреждению культа ущерб сейчас устанавливается.

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Пенсионерка, укравшая мощи святого Николая из церкви в Ленобласти, хотела молиться дома. Об этом женщина рассказала сотрудникам полиции. Видео допроса подозреваемой сотрудниками полиции, а также кадры с камеры видеонаблюдения опубликовало «РИА-Новости» в своем telegram-канале. «[Сотрудники пришли] за вчерашнее нехорошее поведение. [Украла] дома молиться» — объяснила женщина. Пенсионерка также пояснила, что о том, что украденные мощи находятся у нее, никто не знает. На кадрах, которые запечатлела камера видеонаблюдения, видно, как женщина незаметно кладет мощи в ткань, сворачивает ее, а затем покидает церковь. Ранее сообщалось, что из храма Усекновения Главы Иоанна Предтечи в Кировске украдены мощи святого Николая. Причиненный учреждению культа ущерб сейчас устанавливается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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