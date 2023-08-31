Губернатор Богомаз: над Брянским районом сбит беспилотник ВСУ

ПВО пресекла атаку ВСУ, сбив над Брянским районом беспилотник
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Над Брянским районом системой ПВО сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз.
«Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Брянским районом сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа», —
Накануне очевидцы сообщили о взрывах над Брянском. Об атаке БПЛА также написали в telegram-канале Shot. По их данным, прогремело около пяти взрывов.
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