31 августа 2023

Губернатор Богомаз: над Брянским районом сбит беспилотник ВСУ

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Иннопром 2023. Екатеринбург, бпла, беспилотник, бла, дрон
ПВО пресекла атаку ВСУ, сбив над Брянским районом беспилотник Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над Брянским районом системой ПВО сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз.

«Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Брянским районом сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет.

Накануне очевидцы сообщили о взрывах над Брянском. Об атаке БПЛА также написали в telegram-канале Shot. По их данным, прогремело около пяти взрывов.

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Над Брянским районом системой ПВО сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз. «Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Брянским районом сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет. Накануне очевидцы сообщили о взрывах над Брянском. Об атаке БПЛА также написали в telegram-канале Shot. По их данным, прогремело около пяти взрывов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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