Очевидцы сообщили о взрывах над Брянском. Видео

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Беспилотники атаковали Брянскую область, написали в telegram-каналах Фото:

Над Брянском слышны звуки взрывов. Об этом со ссылкой на очевидцев написали в ряде telegram-каналов.

«Снова звуки взрывов над Брянском», — написали в telegram-канале «Осторожно, новости». В СМИ написали, что по предварительным данным, в городе работает противовоздушная оборона, которая сбивает беспилотники. Также очевидцы заявили о черном дыме в небе.

Об атаке беспилотников также написали на канале SHOT. По данным ресурса, в небе над Брянском прогремело около пяти взрывов.

Ранее в России произошла массовая атака беспилотников ВСУ. В ночь на 30 августа Киев атаковал семь российских регионов.

Обновлено:

Информацию об атаке БПЛА подтвердил губернатор Брянской области Александр Богомаз у себя в Telegram. По его словам были сбиты три беспилотника. Пострадавших и разрушений нет, заключил глава региона.

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Над Брянском слышны звуки взрывов. Об этом со ссылкой на очевидцев написали в ряде telegram-каналов. «Снова звуки взрывов над Брянском», — написали в telegram-канале «Осторожно, новости». В СМИ написали, что по предварительным данным, в городе работает противовоздушная оборона, которая сбивает беспилотники. Также очевидцы заявили о черном дыме в небе. Об атаке беспилотников также написали на канале SHOT. По данным ресурса, в небе над Брянском прогремело около пяти взрывов. Ранее в России произошла массовая атака беспилотников ВСУ. В ночь на 30 августа Киев атаковал семь российских регионов. Обновлено: Информацию об атаке БПЛА подтвердил губернатор Брянской области Александр Богомаз у себя в Telegram. По его словам были сбиты три беспилотника. Пострадавших и разрушений нет, заключил глава региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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