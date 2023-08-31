Очевидцы сообщили о взрывах над Брянском. Видео

31 августа 2023 в 12:38 Размер текста - 17 +

Беспилотники атаковали Брянскую область, написали в telegram-каналах Фото: Сергей Русанов © URA.RU Над Брянском слышны звуки взрывов. Об этом со ссылкой на очевидцев написали в ряде telegram-каналов. «Снова звуки взрывов над Брянском», — написали в telegram-канале «Осторожно, новости». В СМИ написали, что по предварительным данным, в городе работает противовоздушная оборона, которая сбивает беспилотники. Также очевидцы заявили о черном дыме в небе. Об атаке беспилотников также написали на канале SHOT. По данным ресурса, в небе над Брянском прогремело около пяти взрывов. Ранее в России произошла массовая атака беспилотников ВСУ. В ночь на 30 августа Киев атаковал семь российских регионов. Обновлено: Информацию об атаке БПЛА подтвердил губернатор Брянской области Александр Богомаз у себя в Telegram. По его словам были сбиты три беспилотника. Пострадавших и разрушений нет, заключил глава региона.

Над Брянском слышны звуки взрывов. Об этом со ссылкой на очевидцев написали в ряде telegram-каналов. «Снова звуки взрывов над Брянском», — написали в telegram-канале «Осторожно, новости». В СМИ написали, что по предварительным данным, в городе работает противовоздушная оборона, которая сбивает беспилотники. Также очевидцы заявили о черном дыме в небе. Об атаке беспилотников также написали на канале SHOT. По данным ресурса, в небе над Брянском прогремело около пяти взрывов. Ранее в России произошла массовая атака беспилотников ВСУ. В ночь на 30 августа Киев атаковал семь российских регионов. Обновлено: Информацию об атаке БПЛА подтвердил губернатор Брянской области Александр Богомаз у себя в Telegram. По его словам были сбиты три беспилотника. Пострадавших и разрушений нет, заключил глава региона.