31 августа 2023

NYP: Киев не слушает советы НАТО по наступлению

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, бтр, ВСУ, stock
Украинские военные саботируют указания командиров НАТО, пишет NYP Фото:
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Украина отказывается принимать во внимание некоторые советы командиров НАТО относительно проведения своего контрнаступления. Об этом пишет газета The New York Post.

«Киев осудил стратегические советы западных военных экспертов, которые призвали Украину сосредоточить свои силы на конкретных участках фронта», — говорится в материале газеты. Там добавили, что вместо этого украинские военные рассредоточили свои войска по всей восточной части Украины. Некоторые американские эксперты по обороне выразили мнение, что тактика Украины снижает эффективность наступления.

Также раскрыто, что США и Европа выбрали стратегию выжидания, чтобы украинские бойцы продемонстрировали свою храбрость в бою, прежде чем отправить им новую военную технику. Западные союзники столкнулись с затруднениями в отправке критически важного оружия из-за опасений спровоцировать Россию, заключили в газете.

Украинские официальные лица заявляли, что западная военная поддержка Украины была недостаточно решительной, что стало одной из причин сложностей в их контрнаступлении. Россия смогла укрепить свои позиции и подготовиться к противостоянию. В свою очередь, в США отмечают, что украинские вооруженные силы могли бы достичь гораздо больших успехов, если бы принимали указания США, передали RT.

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Украина отказывается принимать во внимание некоторые советы командиров НАТО относительно проведения своего контрнаступления. Об этом пишет газета The New York Post. «Киев осудил стратегические советы западных военных экспертов, которые призвали Украину сосредоточить свои силы на конкретных участках фронта», — говорится в материале газеты. Там добавили, что вместо этого украинские военные рассредоточили свои войска по всей восточной части Украины. Некоторые американские эксперты по обороне выразили мнение, что тактика Украины снижает эффективность наступления. Также раскрыто, что США и Европа выбрали стратегию выжидания, чтобы украинские бойцы продемонстрировали свою храбрость в бою, прежде чем отправить им новую военную технику. Западные союзники столкнулись с затруднениями в отправке критически важного оружия из-за опасений спровоцировать Россию, заключили в газете. Украинские официальные лица заявляли, что западная военная поддержка Украины была недостаточно решительной, что стало одной из причин сложностей в их контрнаступлении. Россия смогла укрепить свои позиции и подготовиться к противостоянию. В свою очередь, в США отмечают, что украинские вооруженные силы могли бы достичь гораздо больших успехов, если бы принимали указания США, передали RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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