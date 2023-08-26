Посол Украины Макеев обвинил Запад в мощности российской обороны 27 августа 2023 в 00:31 Размер текста - 17 + Украинские части не могут эффективно преодолеть российскую оборону Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Нерешительная военная поддержка Украины со стороны западных партнеров является одной из причин сложностей в украинском контрнаступлении. Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев. «У России было время забаррикадироваться. На подготовку и оснащение украинских ударных бригад ушло очень много времени», — приводит слова Макеева издание Merkur . Ранее URA.RU рассказывало о проблемах украинской армии, которые мешают проводить наступление. В связи с этим генералитет НАТО рекомендовал ВСУ сменить тактику. Нерешительная военная поддержка Украины со стороны западных партнеров является одной из причин сложностей в украинском контрнаступлении. Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев. «У России было время забаррикадироваться. На подготовку и оснащение украинских ударных бригад ушло очень много времени», — приводит слова Макеева издание Merkur. Ранее URA.RU рассказывало о проблемах украинской армии, которые мешают проводить наступление. В связи с этим генералитет НАТО рекомендовал ВСУ сменить тактику. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям