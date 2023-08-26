26 августа 2023

Посол Украины Макеев обвинил Запад в мощности российской обороны

© Служба новостей «URA.RU»
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Украинские части не могут эффективно преодолеть российскую оборону Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Нерешительная военная поддержка Украины со стороны западных партнеров является одной из причин сложностей в украинском контрнаступлении. Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев.

«У России было время забаррикадироваться. На подготовку и оснащение украинских ударных бригад ушло очень много времени», — приводит слова Макеева издание Merkur.

Ранее URA.RU рассказывало о проблемах украинской армии, которые мешают проводить наступление. В связи с этим генералитет НАТО рекомендовал ВСУ сменить тактику.

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Нерешительная военная поддержка Украины со стороны западных партнеров является одной из причин сложностей в украинском контрнаступлении. Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев. «У России было время забаррикадироваться. На подготовку и оснащение украинских ударных бригад ушло очень много времени», — приводит слова Макеева издание Merkur. Ранее URA.RU рассказывало о проблемах украинской армии, которые мешают проводить наступление. В связи с этим генералитет НАТО рекомендовал ВСУ сменить тактику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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