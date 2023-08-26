Посол Украины Макеев обвинил Запад в мощности российской обороны

Украинские части не могут эффективно преодолеть российскую оборону
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Нерешительная военная поддержка Украины со стороны западных партнеров является одной из причин сложностей в украинском контрнаступлении. Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев.
«У России было время забаррикадироваться. На подготовку и оснащение украинских ударных бригад ушло очень много времени», — приводит слова Макеева издание
Ранее URA.RU рассказывало о проблемах украинской армии, которые мешают проводить наступление. В связи с этим генералитет НАТО рекомендовал ВСУ сменить тактику.
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