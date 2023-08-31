В Москве аэропорты Внуково и Домодедово закрыли второй раз за два дня

Во Внуково и Домодедово объявлен план «Ковер»
В московских аэропортах Внуково и Домодедово объявили план «Ковер». Об этом написали в telegram-канале Baza.
«В аэропортах Внуково и Домодедово объявлен план „Ковер“. Задержано несколько самолетов на вылет и на прилет», — написали в telegram-канале.
Всего было задержано 38 рейсов. Также 23 рейса отменили, пишет telegram-канал Mash.
План «Ковер» вводится при обнаружении в небе неопознанных и нежелательных летающих объектов. После его объявления в небе может находиться только военная и поисково-спасательная авиация.
URA.RU направило запрос в пресс-службы Внуково и Домодедово для уточнения информации. Ответ ожидается.
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