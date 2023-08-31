31 августа 2023

В Москве аэропорты Внуково и Домодедово закрыли второй раз за два дня

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Открытая лицензия на 21.07.2015. Аэропорты Москвы., аэропорт, домодедово
Во Внуково и Домодедово объявлен план «Ковер» Фото:

В московских аэропортах Внуково и Домодедово объявили план «Ковер». Об этом написали в telegram-канале Baza.

«В аэропортах Внуково и Домодедово объявлен план „Ковер“. Задержано несколько самолетов на вылет и на прилет», — написали в telegram-канале.

Всего было задержано 38 рейсов. Также 23 рейса отменили, пишет telegram-канал Mash.

План «Ковер» вводится при обнаружении в небе неопознанных и нежелательных летающих объектов. После его объявления в небе может находиться только военная и поисково-спасательная авиация.

URA.RU направило запрос в пресс-службы Внуково и Домодедово для уточнения информации. Ответ ожидается.

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В московских аэропортах Внуково и Домодедово объявили план «Ковер». Об этом написали в telegram-канале Baza. «В аэропортах Внуково и Домодедово объявлен план „Ковер“. Задержано несколько самолетов на вылет и на прилет», — написали в telegram-канале. Всего было задержано 38 рейсов. Также 23 рейса отменили, пишет telegram-канал Mash. План «Ковер» вводится при обнаружении в небе неопознанных и нежелательных летающих объектов. После его объявления в небе может находиться только военная и поисково-спасательная авиация. URA.RU направило запрос в пресс-службы Внуково и Домодедово для уточнения информации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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