В Москве аэропорты Внуково и Домодедово закрыли второй раз за два дня

01 сентября 2023 в 08:43 Размер текста - 17 +

Во Внуково и Домодедово объявлен план «Ковер» Фото: Alesseus/Wikipedia В московских аэропортах Внуково и Домодедово объявили план «Ковер». Об этом написали в telegram-канале Baza. «В аэропортах Внуково и Домодедово объявлен план „Ковер“. Задержано несколько самолетов на вылет и на прилет», — написали в telegram-канале. Всего было задержано 38 рейсов. Также 23 рейса отменили, пишет telegram-канал Mash. План «Ковер» вводится при обнаружении в небе неопознанных и нежелательных летающих объектов. После его объявления в небе может находиться только военная и поисково-спасательная авиация. URA.RU направило запрос в пресс-службы Внуково и Домодедово для уточнения информации. Ответ ожидается.

В московских аэропортах Внуково и Домодедово объявили план «Ковер». Об этом написали в telegram-канале Baza. «В аэропортах Внуково и Домодедово объявлен план „Ковер“. Задержано несколько самолетов на вылет и на прилет», — написали в telegram-канале. Всего было задержано 38 рейсов. Также 23 рейса отменили, пишет telegram-канал Mash. План «Ковер» вводится при обнаружении в небе неопознанных и нежелательных летающих объектов. После его объявления в небе может находиться только военная и поисково-спасательная авиация. URA.RU направило запрос в пресс-службы Внуково и Домодедово для уточнения информации. Ответ ожидается.