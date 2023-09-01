Марочко: ВСУ строят линию обороны под Харьковом

01 сентября 2023 в 09:48 Размер текста - 17 +

ВСУ укрепляют оборону вокруг Харькова, заявил Андрей Марочко Фото: 45th Infantry Brigade / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина проводит инженерные работы для строительства линии обороны на подступах к Харькову. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Юго-восточнее населенного пункта Харьков ВСУ начали активно вести инженерные работы по возведению фортификационных сооружений», — передает слова Марочко РИА Новости. Он добавил, что активные инженерные работы включают возведение фортификационных сооружений, рытье траншей и противотанковых рвов, а также подготовку зон для установки мин. В эти работы вовлечены не только военная техника, но и коммунальные службы и частные предприятия, заключил подполковник. Ранее стало известно, что Украина может потерять Купянск и Харьков из-за слабой обороны. Россия на данном направлении не только отражает атаки ВСУ, но и переходит в наступление, приближаясь к вышеупомянутым городам. Журналист Джексон Хинкл утверждает, что ВС РФ вскоре проведут операцию по зачистке Харьковской области от ВСУ, передает RT.

Украина проводит инженерные работы для строительства линии обороны на подступах к Харькову. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Юго-восточнее населенного пункта Харьков ВСУ начали активно вести инженерные работы по возведению фортификационных сооружений», — передает слова Марочко РИА Новости. Он добавил, что активные инженерные работы включают возведение фортификационных сооружений, рытье траншей и противотанковых рвов, а также подготовку зон для установки мин. В эти работы вовлечены не только военная техника, но и коммунальные службы и частные предприятия, заключил подполковник. Ранее стало известно, что Украина может потерять Купянск и Харьков из-за слабой обороны. Россия на данном направлении не только отражает атаки ВСУ, но и переходит в наступление, приближаясь к вышеупомянутым городам. Журналист Джексон Хинкл утверждает, что ВС РФ вскоре проведут операцию по зачистке Харьковской области от ВСУ, передает RT.