Марочко: ВСУ строят линию обороны под Харьковом

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Вооруженные силы Украины. stock, инструктор, полигон, ВСУ, stock
ВСУ укрепляют оборону вокруг Харькова, заявил Андрей Марочко Фото:
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Украина проводит инженерные работы для строительства линии обороны на подступах к Харькову. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Юго-восточнее населенного пункта Харьков ВСУ начали активно вести инженерные работы по возведению фортификационных сооружений», — передает слова Марочко РИА Новости. Он добавил, что активные инженерные работы включают возведение фортификационных сооружений, рытье траншей и противотанковых рвов, а также подготовку зон для установки мин. В эти работы вовлечены не только военная техника, но и коммунальные службы и частные предприятия, заключил подполковник.

Ранее стало известно, что Украина может потерять Купянск и Харьков из-за слабой обороны. Россия на данном направлении не только отражает атаки ВСУ, но и переходит в наступление, приближаясь к вышеупомянутым городам. Журналист Джексон Хинкл утверждает, что ВС РФ вскоре проведут операцию по зачистке Харьковской области от ВСУ, передает RT.

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Украина проводит инженерные работы для строительства линии обороны на подступах к Харькову. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Юго-восточнее населенного пункта Харьков ВСУ начали активно вести инженерные работы по возведению фортификационных сооружений», — передает слова Марочко РИА Новости. Он добавил, что активные инженерные работы включают возведение фортификационных сооружений, рытье траншей и противотанковых рвов, а также подготовку зон для установки мин. В эти работы вовлечены не только военная техника, но и коммунальные службы и частные предприятия, заключил подполковник. Ранее стало известно, что Украина может потерять Купянск и Харьков из-за слабой обороны. Россия на данном направлении не только отражает атаки ВСУ, но и переходит в наступление, приближаясь к вышеупомянутым городам. Журналист Джексон Хинкл утверждает, что ВС РФ вскоре проведут операцию по зачистке Харьковской области от ВСУ, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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