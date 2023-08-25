В США заявили, что Украина близка к потери Харькова и Купянска

Экс-разведчик США Риттер: армия России в скором времени зайдет в Харьков и Купянск

25 августа 2023 в 22:18 Размер текста - 17 +

Украинская армия не способна выстроить эффективную оборону на купянском направлении, отметил Скотт Риттер Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина потеряет Купянск и Харьков из-за слабой обороны. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер. «Россия не только отражает атаки ВСУ, но и переходит в наступление. Они продвигаются в направлении Купянска, угрожая взять не только его, но и Харьков», — заявил Скотт Риттер в эфире, который шел на youtube-канале Dialogue works. Бывший разведчик США отметил, что такое произойдет из-за слабой украинской обороны. Западные поставки не помогут переломить ситуацию. Новость по теме Почему для ВС РФ важен Купянск На данный момент группировка «Запад» продвигается на купянском направлении (Харьковская область). В середине августа Украина начала вывозить людей из Купянска. По информации Bloomberg, Украина до конца года не сможет переломить ситуацию. Дело в том, что во время контрнаступления Украина не смогла достичь поставленных целей, разочаровав Запад, передает RT.

Украина потеряет Купянск и Харьков из-за слабой обороны. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер. «Россия не только отражает атаки ВСУ, но и переходит в наступление. Они продвигаются в направлении Купянска, угрожая взять не только его, но и Харьков», — заявил Скотт Риттер в эфире, который шел на youtube-канале Dialogue works. Бывший разведчик США отметил, что такое произойдет из-за слабой украинской обороны. Западные поставки не помогут переломить ситуацию. На данный момент группировка «Запад» продвигается на купянском направлении (Харьковская область). В середине августа Украина начала вывозить людей из Купянска. По информации Bloomberg, Украина до конца года не сможет переломить ситуацию. Дело в том, что во время контрнаступления Украина не смогла достичь поставленных целей, разочаровав Запад, передает RT.