В США заявили, что Украина близка к потери Харькова и Купянска

Экс-разведчик США Риттер: армия России в скором времени зайдет в Харьков и Купянск
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Вооруженные силы Украины. stock, армия, украина, танк, ВСУ, stock, т-64
Украинская армия не способна выстроить эффективную оборону на купянском направлении, отметил Скотт Риттер Фото:
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Украина потеряет Купянск и Харьков из-за слабой обороны. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Россия не только отражает атаки ВСУ, но и переходит в наступление. Они продвигаются в направлении Купянска, угрожая взять не только его, но и Харьков», — заявил Скотт Риттер в эфире, который шел на youtube-канале Dialogue works. Бывший разведчик США отметил, что такое произойдет из-за слабой украинской обороны. Западные поставки не помогут переломить ситуацию.

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На данный момент группировка «Запад» продвигается на купянском направлении (Харьковская область). В середине августа Украина начала вывозить людей из Купянска. По информации Bloomberg, Украина до конца года не сможет переломить ситуацию. Дело в том, что во время контрнаступления Украина не смогла достичь поставленных целей, разочаровав Запад, передает RT.

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Украина потеряет Купянск и Харьков из-за слабой обороны. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер. «Россия не только отражает атаки ВСУ, но и переходит в наступление. Они продвигаются в направлении Купянска, угрожая взять не только его, но и Харьков», — заявил Скотт Риттер в эфире, который шел на youtube-канале Dialogue works. Бывший разведчик США отметил, что такое произойдет из-за слабой украинской обороны. Западные поставки не помогут переломить ситуацию. На данный момент группировка «Запад» продвигается на купянском направлении (Харьковская область). В середине августа Украина начала вывозить людей из Купянска. По информации Bloomberg, Украина до конца года не сможет переломить ситуацию. Дело в том, что во время контрнаступления Украина не смогла достичь поставленных целей, разочаровав Запад, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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