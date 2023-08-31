31 августа 2023

Умерла бывшая руководитель курганского избиркома Светлана Гулькевич

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Заседание избиркома Курган, гулькевич светлана
Светлана Гулькевич скончалась на 74-м году жизни Фото:

В Кургане умерла бывшая председатель избирательной комиссии Курганской области Светлана Гулькевич. Об этом сообщает пресс-служба регионального избиркома.

«Избирательная комиссия Курганской области выражает глубокие соболезнования родным и близким Светланы Анатольевны Гулькевич в связи с ее безвременной кончиной. На 74-м году жизни не стало Светланы Анатольевны Гулькевич — прекрасного, сильного и светлого человека, заслуженного юриста России, которая возглавляла Избирательную комиссию Курганской области целых три состава — с 2003 по 2016 годы», — говорится в сообщении избиркома в telegram-канале.

Гулькевич окончила Свердловский юридический институт. Трудовую деятельность начала в троллейбусном депо. В 1976 году стала народным судьей, председателем Лебяжьевского районного суда Курганской области, затем — председателем Октябрьского районного суда города Кургана и членом Курганского областного суда. В 1990 году Гулькевич избрана депутатом, в 1991 году — заместителем председателя Курганского городского Совета народных депутатов. В избирком она пришла в 1993 году, а после небольшого перерыва в 2003 году возглавила избирательную комиссию области на 13 лет. Награждена Орденом Дружбы, Почетным знаком Центральной избирательной комиссии Российской Федерации «За заслуги в организации выборов», Почетными грамотами ЦИК России, губернатора Курганской области, Курганской областной Думы. Коллеги вспоминают ее, как человека ответственного, профессионального и принципиального. «Она вложила огромное количество сил и энергии в развитие института выборов, защиту конституционных прав граждан», — отмечает председатель избирательной комиссии Курганской области Роман Скиндерев.

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В Кургане умерла бывшая председатель избирательной комиссии Курганской области Светлана Гулькевич. Об этом сообщает пресс-служба регионального избиркома. «Избирательная комиссия Курганской области выражает глубокие соболезнования родным и близким Светланы Анатольевны Гулькевич в связи с ее безвременной кончиной. На 74-м году жизни не стало Светланы Анатольевны Гулькевич — прекрасного, сильного и светлого человека, заслуженного юриста России, которая возглавляла Избирательную комиссию Курганской области целых три состава — с 2003 по 2016 годы», — говорится в сообщении избиркома в telegram-канале. Гулькевич окончила Свердловский юридический институт. Трудовую деятельность начала в троллейбусном депо. В 1976 году стала народным судьей, председателем Лебяжьевского районного суда Курганской области, затем — председателем Октябрьского районного суда города Кургана и членом Курганского областного суда. В 1990 году Гулькевич избрана депутатом, в 1991 году — заместителем председателя Курганского городского Совета народных депутатов. В избирком она пришла в 1993 году, а после небольшого перерыва в 2003 году возглавила избирательную комиссию области на 13 лет. Награждена Орденом Дружбы, Почетным знаком Центральной избирательной комиссии Российской Федерации «За заслуги в организации выборов», Почетными грамотами ЦИК России, губернатора Курганской области, Курганской областной Думы. Коллеги вспоминают ее, как человека ответственного, профессионального и принципиального. «Она вложила огромное количество сил и энергии в развитие института выборов, защиту конституционных прав граждан», — отмечает председатель избирательной комиссии Курганской области Роман Скиндерев.
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