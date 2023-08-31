Губернатор Курганской области Вадим Шумков был вынужден пересесть на другую служебную машину — корейскую Hyundai Equus, из-за того, что японский внедорожник Toyota Land Cruiser 200, на котором он обычно совершает рабочие поездки, сломался. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с региональными властями.
«Машина сломалась. Пока в правительстве не могут найти для нее запчасти», — рассказывают источники. URA.RU направило вопросы по теме в областной департамент информационной и внутренней политики. Информация будет дополнена после получения ответа.
По данным одного из источников, Hyundai находится в автопарке чиновников еще со времен Олега Богомолова. Потом этой машиной в Москве пользовался замгубернатора Андрей Алексеев, затем ее вернули в Курган.
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