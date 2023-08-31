31 августа 2023

Губернатор Шумков вынужденно пересел с японского внедорожника на корейский седан. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Национальные проекты 2018-2024. Курган, шумков вадим, инфинити, синхрон, тойота ленд крузер, внедорожники, комогоров павел, шаг, каргаполов павел, toyota land cruiser, infiniti
Обычно губернатор Вадим Шумков (справа) ездит на Toyota Land Cruiser 200 Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков был вынужден пересесть на другую служебную машину — корейскую Hyundai Equus, из-за того, что японский внедорожник Toyota Land Cruiser 200, на котором он обычно совершает рабочие поездки, сломался. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с региональными властями.

«Машина сломалась. Пока в правительстве не могут найти для нее запчасти», — рассказывают источники. URA.RU направило вопросы по теме в областной департамент информационной и внутренней политики. Информация будет дополнена после получения ответа.

По данным одного из источников, Hyundai находится в автопарке чиновников еще со времен Олега Богомолова. Потом этой машиной в Москве пользовался замгубернатора Андрей Алексеев, затем ее вернули в Курган.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков был вынужден пересесть на другую служебную машину — корейскую Hyundai Equus, из-за того, что японский внедорожник Toyota Land Cruiser 200, на котором он обычно совершает рабочие поездки, сломался. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с региональными властями. «Машина сломалась. Пока в правительстве не могут найти для нее запчасти», — рассказывают источники. URA.RU направило вопросы по теме в областной департамент информационной и внутренней политики. Информация будет дополнена после получения ответа. По данным одного из источников, Hyundai находится в автопарке чиновников еще со времен Олега Богомолова. Потом этой машиной в Москве пользовался замгубернатора Андрей Алексеев, затем ее вернули в Курган.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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