Обычно губернатор Вадим Шумков (справа) ездит на Toyota Land Cruiser 200 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков был вынужден пересесть на другую служебную машину — корейскую Hyundai Equus, из-за того, что японский внедорожник Toyota Land Cruiser 200, на котором он обычно совершает рабочие поездки, сломался. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с региональными властями.

«Машина сломалась. Пока в правительстве не могут найти для нее запчасти», — рассказывают источники. URA.RU направило вопросы по теме в областной департамент информационной и внутренней политики. Информация будет дополнена после получения ответа.

По данным одного из источников, Hyundai находится в автопарке чиновников еще со времен Олега Богомолова. Потом этой машиной в Москве пользовался замгубернатора Андрей Алексеев, затем ее вернули в Курган.