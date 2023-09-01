01 сентября 2023

Business Insider раскрыл, сколько ВСУ осталось до прорыва российской обороны

Business Insider: ВСУ нужно преодолеть 16 километров до прорыва российской обороны
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, ВСУ, stock
ВСУ должны продвинуться на 16 километров, чтобы сохранить западную бронетехнику, заявил Крис Панелла Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо продвинуться на 16 километров, чтобы преодолеть российскую оборону. Об этом пишет обозреватель Крис Панелла.

«Теперь Украине нужно будет расчистить этот 10-мильный путь (16-километровый — прим. URA.RU), чтобы успешно прорвать российскую оборону», — пишет Панелла в статье Business Insider. Автор отмечает, если у ВСУ не получится сделать это, их западная техника будет уязвима для российского оружия.

Ранее бывший аналитик Совета по международным отношениям при Пентагоне Барри Позен, который изучал прорыв внутренней границы Германии советскими войсками во время Второй мировой войны выступил с мнением, что в случае прорыва российской обороны ВСУ, армия РФ пойдет в контратаку. По его словам, именно поэтому контрнаступление Киева не имеет смысла.

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Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо продвинуться на 16 километров, чтобы преодолеть российскую оборону. Об этом пишет обозреватель Крис Панелла. «Теперь Украине нужно будет расчистить этот 10-мильный путь (16-километровый — прим. URA.RU), чтобы успешно прорвать российскую оборону», — пишет Панелла в статье Business Insider. Автор отмечает, если у ВСУ не получится сделать это, их западная техника будет уязвима для российского оружия. Ранее бывший аналитик Совета по международным отношениям при Пентагоне Барри Позен, который изучал прорыв внутренней границы Германии советскими войсками во время Второй мировой войны выступил с мнением, что в случае прорыва российской обороны ВСУ, армия РФ пойдет в контратаку. По его словам, именно поэтому контрнаступление Киева не имеет смысла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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