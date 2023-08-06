В США предупредили о ловушке, которые приготовили российские войска

Foreign Policy: если ВСУ прорвут российскую линию оборону, то они столкнутся с контратакой

Украинские войска столкнутся с контрнаступлением российской армии после прорыва линии обороны, отметил Барри Позен Фото: Михаил Калянов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Армия РФ пойдет в контратаку в случае прорыва российской обороны Вооруженными силами Украины (ВСУ). Именно поэтому контрнаступление не имеет смысла. Об этом заявил бывший аналитик Совета по международным отношениям при Пентагоне Барри Позен, который изучал прорыв внутренней границы Германии советскими войсками во время Второй мировой войны.

«Украине, вероятно, нет смысла продолжать нынешние усилия, потому что даже если она глубоко проникнет в российскую оборону, она, скорее всего, встретит серьезные контратаки со стороны России. <…> Российская авиация может еще больше замедлить продвижение Украины, нанося удары как по боевым единицам, так и по логистике», — написал Барри Позен в статье для Foreign Policy .

Он отметил, что даже если армия Украины прорвет российскую линию обороны, ее солдаты будут сильно истощены. Также продвижение ВСУ может выйти из зоны действия беспилотников и артиллерии, которые поддерживают войска с воздуха. По мнению эксперта, у ВСУ нет опыта для действий в таких ситуациях. Пехота и механизированные подразделения будут сами по себе без воздушной поддержки, которая предназначена больше для обороны.

Армия Украины уже два месяца пытается прорвать российскую линию обороны. Однако за это время она не смогла достичь существенных успехов. Во время этой операции российские силы также переходят в наступления на нескольких участках фронта.

Из-за такого исхода событий Запад испытывает раздражение. Страны НАТО с зимы поставляли Украине танки и тяжелое вооружение, которые не могут прорвать российскую линию обороны.