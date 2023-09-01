01 сентября 2023

Sky news: дроны не помогут Украине достичь цели

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, бпла, беспилотник, ВСУ, stock, дрон
Беспилотники являются больше раздражителем, чем эффективным военным средством, считает военный аналитик из США Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Беспилотники, которые использует Украина против России, являются для последней всего лишь раздражителем. Об этом рассказал американский военный аналитик Шон Белл.

«Они могут быть дешевыми и эффективными, но даже при том, что беспилотники <…> нанесли символические удары по России, они являются не более чем раздражителем — и вряд ли достигнут конечной военной цели Украины», — уточнил Шон Белл. Его слова передает телеканал Sky news. Аналитик добавил, что сами по себе БПЛА являются довольно дешевым средством, но зачастую их легко сбить, поэтому они не могут демонстрировать полноценную эффективность.

Украина использует беспилотники, нанося удары по российским территориям. Однако российские средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы успешно справляются с ними. Киев несколько раз при помощи дронов атаковал Крымский мост. В ночь на 2 сентября была очередная попытка атаки, передает RT. ВСУ также при помощи БПЛА атаковали территории РФ 1 сентября, пишет Pravda.Ru.

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Беспилотники, которые использует Украина против России, являются для последней всего лишь раздражителем. Об этом рассказал американский военный аналитик Шон Белл. «Они могут быть дешевыми и эффективными, но даже при том, что беспилотники <…> нанесли символические удары по России, они являются не более чем раздражителем — и вряд ли достигнут конечной военной цели Украины», — уточнил Шон Белл. Его слова передает телеканал Sky news. Аналитик добавил, что сами по себе БПЛА являются довольно дешевым средством, но зачастую их легко сбить, поэтому они не могут демонстрировать полноценную эффективность. Украина использует беспилотники, нанося удары по российским территориям. Однако российские средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы успешно справляются с ними. Киев несколько раз при помощи дронов атаковал Крымский мост. В ночь на 2 сентября была очередная попытка атаки, передает RT. ВСУ также при помощи БПЛА атаковали территории РФ 1 сентября, пишет Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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