Sky news: дроны не помогут Украине достичь цели

02 сентября 2023 в 07:49 Размер текста - 17 +

Беспилотники являются больше раздражителем, чем эффективным военным средством, считает военный аналитик из США Фото: U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy Carle новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Беспилотники, которые использует Украина против России, являются для последней всего лишь раздражителем. Об этом рассказал американский военный аналитик Шон Белл. «Они могут быть дешевыми и эффективными, но даже при том, что беспилотники <…> нанесли символические удары по России, они являются не более чем раздражителем — и вряд ли достигнут конечной военной цели Украины», — уточнил Шон Белл. Его слова передает телеканал Sky news. Аналитик добавил, что сами по себе БПЛА являются довольно дешевым средством, но зачастую их легко сбить, поэтому они не могут демонстрировать полноценную эффективность. Украина использует беспилотники, нанося удары по российским территориям. Однако российские средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы успешно справляются с ними. Киев несколько раз при помощи дронов атаковал Крымский мост. В ночь на 2 сентября была очередная попытка атаки, передает RT. ВСУ также при помощи БПЛА атаковали территории РФ 1 сентября, пишет Pravda.Ru.

Беспилотники, которые использует Украина против России, являются для последней всего лишь раздражителем. Об этом рассказал американский военный аналитик Шон Белл. «Они могут быть дешевыми и эффективными, но даже при том, что беспилотники <…> нанесли символические удары по России, они являются не более чем раздражителем — и вряд ли достигнут конечной военной цели Украины», — уточнил Шон Белл. Его слова передает телеканал Sky news. Аналитик добавил, что сами по себе БПЛА являются довольно дешевым средством, но зачастую их легко сбить, поэтому они не могут демонстрировать полноценную эффективность. Украина использует беспилотники, нанося удары по российским территориям. Однако российские средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы успешно справляются с ними. Киев несколько раз при помощи дронов атаковал Крымский мост. В ночь на 2 сентября была очередная попытка атаки, передает RT. ВСУ также при помощи БПЛА атаковали территории РФ 1 сентября, пишет Pravda.Ru.