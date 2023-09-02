Эколог Рыбальченко: неверно обвинять энергетиков в природных пожарах

03 сентября 2023 в 09:01 Размер текста - 17 +

ЛЭП не могут стать причиной лесных пожаров Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Обвинять энергетические службы в возникновении лесных пожаров принципиально неверно. Об этом URA.RU заявил эколог Илья Рыбальченко. «В лесных пожарах — в их разрастании, в том, что они несвоевременно были потушены, в последствиях — ни в коем случае нельзя винить энергетиков, потому что у них все сделано по уму и очень профессионально. А нужно винить за их мягкость, когда надо штрафовать граждан за провода среди деревьев, неспиленные ветки, неправильно установленные заборы. За этим нужно следить жестче. Но винить их в причине пожара принципиально неверно», — сказал Илья Рыбальченко. «Часто над деревнями и садовыми участками идут высоковольтные провода. Деревня или СНТ обязаны обеспечить к ним доступ. Кроме того, под этими ЛЭП ничего не должно расти или строиться. Есть определенные ограничения. Но люди думают, что если ЛЭП проходит по его участку, то они все равно могут делать здесь что захотят», — добавил эколог. Ранее в Минэнерго заявляли, что провода и ЛЭП не могут стать причиной лесных пожаров. Это подтверждают исследования независимых экспертов. Ведущий научный сотрудник кафедры техники высоких напряжений МЭИ Руслан Борисов подчеркивал, что на объектах энергетической инфраструктуры соблюдены все меры безопасности, чтобы исключить повреждения оборудования и пожары. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Обвинять энергетические службы в возникновении лесных пожаров принципиально неверно. Об этом URA.RU заявил эколог Илья Рыбальченко. «В лесных пожарах — в их разрастании, в том, что они несвоевременно были потушены, в последствиях — ни в коем случае нельзя винить энергетиков, потому что у них все сделано по уму и очень профессионально. А нужно винить за их мягкость, когда надо штрафовать граждан за провода среди деревьев, неспиленные ветки, неправильно установленные заборы. За этим нужно следить жестче. Но винить их в причине пожара принципиально неверно», — сказал Илья Рыбальченко. «Часто над деревнями и садовыми участками идут высоковольтные провода. Деревня или СНТ обязаны обеспечить к ним доступ. Кроме того, под этими ЛЭП ничего не должно расти или строиться. Есть определенные ограничения. Но люди думают, что если ЛЭП проходит по его участку, то они все равно могут делать здесь что захотят», — добавил эколог. Ранее в Минэнерго заявляли, что провода и ЛЭП не могут стать причиной лесных пожаров. Это подтверждают исследования независимых экспертов. Ведущий научный сотрудник кафедры техники высоких напряжений МЭИ Руслан Борисов подчеркивал, что на объектах энергетической инфраструктуры соблюдены все меры безопасности, чтобы исключить повреждения оборудования и пожары.