Российская теннисистка Касаткина вышла в 4-й раунд US Open

Российская спортсменка Дарья Касаткина обыграла Грет Миннен
В матче 3-го круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open) спортсменка из России Дарья Касаткина обыграла бельгийку Грет Миннен. Тем самым она вышла в четвертый раунд US Open.
«Соперницы провели на корте 1 час 29 минут. Встреча завершилась победой россиянки в двух сетах со счетом 6:3, 6:4», — передает информацию агентство Sport24. Отмечается, что в следующем раунде за выход в четвертьфинал российская спортсменка встретиться с Ариной Соболенко из Белоруссии.
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