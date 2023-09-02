Российская теннисистка Касаткина вышла в 4-й раунд US Open

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Российская спортсменка Дарья Касаткина обыграла Грет Миннен Фото:

В матче 3-го круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open) спортсменка из России Дарья Касаткина обыграла бельгийку Грет Миннен. Тем самым она вышла в четвертый раунд US Open.

«Соперницы провели на корте 1 час 29 минут. Встреча завершилась победой россиянки в двух сетах со счетом 6:3, 6:4», — передает информацию агентство Sport24. Отмечается, что в следующем раунде за выход в четвертьфинал российская спортсменка встретиться с Ариной Соболенко из Белоруссии.

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В матче 3-го круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open) спортсменка из России Дарья Касаткина обыграла бельгийку Грет Миннен. Тем самым она вышла в четвертый раунд US Open. «Соперницы провели на корте 1 час 29 минут. Встреча завершилась победой россиянки в двух сетах со счетом 6:3, 6:4», — передает информацию агентство Sport24. Отмечается, что в следующем раунде за выход в четвертьфинал российская спортсменка встретиться с Ариной Соболенко из Белоруссии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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