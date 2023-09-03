Собчак попросила россиян не шутить про третье сентября

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Пресс-конференция Ксении Собчак в ТАСС. Москва, собчак ксения, портрет, за правду за свободу, за собчак
Собчак запретила шутить про третье сентября Фото:

Журналистка Ксения Собчак попросила не шутить про третье сентября. Шутки распространились в сети из-за песни Михаила Шуфутинского.

«Я запрещаю шутки про третье сентября, это не смешно, они всех уже достали, если я увижу хоть один креатив на эту тему у какого-нибудь бренда, то позвоню в полицию, пожарную часть, поликлинику, МФЦ и церковь», — написала Собак. Свое обращение она опубликовала в telegram-канале.

Впервые Шуфутинский исполнил песню «Третье сентября» в 1993 году. Спустя 18 лет в интернете появились мемы про композицию. С тех пор, традиционно 3 сентября в сети начинают распространять мемы и шутливые посты. Сам певец признался корреспонденту «URA.RU», что песня «Третье сентября» не надоест ему, и поблагодарил всех слушателей за то, что они хорошо к нему относятся.

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Журналистка Ксения Собчак попросила не шутить про третье сентября. Шутки распространились в сети из-за песни Михаила Шуфутинского. «Я запрещаю шутки про третье сентября, это не смешно, они всех уже достали, если я увижу хоть один креатив на эту тему у какого-нибудь бренда, то позвоню в полицию, пожарную часть, поликлинику, МФЦ и церковь», — написала Собак. Свое обращение она опубликовала в telegram-канале. Впервые Шуфутинский исполнил песню «Третье сентября» в 1993 году. Спустя 18 лет в интернете появились мемы про композицию. С тех пор, традиционно 3 сентября в сети начинают распространять мемы и шутливые посты. Сам певец признался корреспонденту «URA.RU», что песня «Третье сентября» не надоест ему, и поблагодарил всех слушателей за то, что они хорошо к нему относятся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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