Собчак попросила россиян не шутить про третье сентября

Собчак запретила шутить про третье сентября Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Журналистка Ксения Собчак попросила не шутить про третье сентября. Шутки распространились в сети из-за песни Михаила Шуфутинского.

«Я запрещаю шутки про третье сентября, это не смешно, они всех уже достали, если я увижу хоть один креатив на эту тему у какого-нибудь бренда, то позвоню в полицию, пожарную часть, поликлинику, МФЦ и церковь», — написала Собак. Свое обращение она опубликовала в telegram-канале.

Впервые Шуфутинский исполнил песню «Третье сентября» в 1993 году. Спустя 18 лет в интернете появились мемы про композицию. С тех пор, традиционно 3 сентября в сети начинают распространять мемы и шутливые посты. Сам певец признался корреспонденту «URA.RU», что песня «Третье сентября» не надоест ему, и поблагодарил всех слушателей за то, что они хорошо к нему относятся.