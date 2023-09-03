Резников вспомнил хоббитов, рассуждая о поставках F-16 на Украину

03 сентября 2023 в 19:39 Размер текста - 17 +

Хоббиты тоже не могли сесть на орлов, пояснил Резник, говоря о поставка F-16 на Украину Фото: Staff Sgt. Matthew Kakaris / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр обороны Украины Алексей Резников вспомнил про хоббитов, рассуждая о причинах, по которым Киев до сих пор не использует истребители F-16 на фронте. Хоббиты не могли сесть на орлов, поскольку другие государства считали, что они «и так неплохо отбивались от Саурона», сказал он в интервью. «Одно время был вопрос, почему хоббиты не могли сесть на орлов и легко доставить кольцо на огненную гору? Потому что это должно быть: а) политическая воля по поводу предоставления орлов; б) получение согласования от „правительств орлиных государств“; в) нужно было обеспечить подготовку орловодов, подготовить аэродром для них, специалистов, которые будут их обслуживать, кормить, заботиться об их гнездах; г) и весь этот период слышались аргументы от тех государств, которые имеют орлов: „А зачем вам орлы, если вы и так неплохо отбивается от Саурона“», — сказал Резников в интервью ukrinform.ua. Он считает, что применять истребители F-16 Украина сможет весной 2024 года. По его данным, есть разрешение на обучение пилотов, идет подготовка инфраструктуры. Отправить Украине истребители F-16 согласились Дания, Норвегия и Нидерланды. Обучать пилотов будет Пентагон. Турецкий исследователь авиации Джем Догут считает, что F-16 не изменят ход спецоперации, так как российские силы смогут охотиться за самолетами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министр обороны Украины Алексей Резников вспомнил про хоббитов, рассуждая о причинах, по которым Киев до сих пор не использует истребители F-16 на фронте. Хоббиты не могли сесть на орлов, поскольку другие государства считали, что они «и так неплохо отбивались от Саурона», сказал он в интервью. «Одно время был вопрос, почему хоббиты не могли сесть на орлов и легко доставить кольцо на огненную гору? Потому что это должно быть: а) политическая воля по поводу предоставления орлов; б) получение согласования от „правительств орлиных государств“; в) нужно было обеспечить подготовку орловодов, подготовить аэродром для них, специалистов, которые будут их обслуживать, кормить, заботиться об их гнездах; г) и весь этот период слышались аргументы от тех государств, которые имеют орлов: „А зачем вам орлы, если вы и так неплохо отбивается от Саурона“», — сказал Резников в интервью ukrinform.ua. Он считает, что применять истребители F-16 Украина сможет весной 2024 года. По его данным, есть разрешение на обучение пилотов, идет подготовка инфраструктуры. Отправить Украине истребители F-16 согласились Дания, Норвегия и Нидерланды. Обучать пилотов будет Пентагон. Турецкий исследователь авиации Джем Догут считает, что F-16 не изменят ход спецоперации, так как российские силы смогут охотиться за самолетами.