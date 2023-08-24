24 августа 2023

NYT: США начнут сами переучивать украинцев на F-16 с сентября

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Истребитель F-16. stock, нато, сша, истребитель, f-16, stock, ф-16
Пентагон решил сам обучать украинских пилотов управлению F-16 Фото:
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США планируют самостоятельно обучать украинских летчиков пилотированию истребителей F-16. Первоначально планировалось, что тренировать украинцев будут только европейские страны. Подготовка пилотов начнется в сентябре, сообщил источник среди американских чиновников.

«Пентагон планирует начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16 уже в сентябре. Пока неясно, примут ли США пилотов, изначально предназначенных для участия в европейских программах обучения, или это будет дополнительная группа», — сказал чиновник, чье имя не называется. Информацию публикует газета New York Times.

Норвегия согласилась передать Украине американские истребители F-16. Ранее такое же решение озвучили Нидерланды и Дания. Ожидалось, что обучать украинских пилотов управлению новым типом истребителей будет Дания. Летчики прибыли на датскую военную авиабазу в Скрыдструпе вместе с 65 военнослужащими, которые будут обучены обслуживанию самолетов 22 августа.

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США планируют самостоятельно обучать украинских летчиков пилотированию истребителей F-16. Первоначально планировалось, что тренировать украинцев будут только европейские страны. Подготовка пилотов начнется в сентябре, сообщил источник среди американских чиновников. «Пентагон планирует начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16 уже в сентябре. Пока неясно, примут ли США пилотов, изначально предназначенных для участия в европейских программах обучения, или это будет дополнительная группа», — сказал чиновник, чье имя не называется. Информацию публикует газета New York Times. Норвегия согласилась передать Украине американские истребители F-16. Ранее такое же решение озвучили Нидерланды и Дания. Ожидалось, что обучать украинских пилотов управлению новым типом истребителей будет Дания. Летчики прибыли на датскую военную авиабазу в Скрыдструпе вместе с 65 военнослужащими, которые будут обучены обслуживанию самолетов 22 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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