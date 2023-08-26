Milliyet: ВС РФ будут охотиться на истребители F-16

26 августа 2023 в 13:05 Размер текста - 17 +

Джем Догут сообщил, что ВСУ нужно обучаться управлению самолетами F-16 минимум год Фото: Tech. Sgt. Lionel Castellano / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Отправка истребителей F-16 Киеву не изменит ход спецоперации, так как российские силы смогут охотиться за самолетами. Об этом заявил турецкий исследователь авиации Джем Догут. «Если вы спросите, изменит ли один F-16 ход войны, то я думаю, что нет <…> Если русские смогут хорошо использовать имеющиеся у них радары или самолеты раннего предупреждения и управления А-50, то теоретически они смогут охотиться за F-16», — сообщил Догут в беседе с турецкой газетой Milliyet. По словам эксперта, у российских ракет дальность больше, чем у ВСУ. Догут заявил, что у российских военных есть самолеты Су-35 и МиГ-31 в качестве перехватчиков. По его словам, радары у российских истребителей мощнее, чем F-16 из Нидерландов и Дании. Новость по теме Что известно о передаче истребителей F-16 на Украину Турецкий исследователь отметил, что обучение у украинских пилотов может занять минимум год. Догут сообщил, что бойцы ВСУ должны научиться правильно использовать боеприпасы и понять систему самолета. По его словам, уметь летать на F-16 недостаточно. Ранее сообщалось, что Норвегия готова передать Украине американские истребители F-16. Первым поставщиком самолетов для Киева стали Нидерланды, которые согласились отправить 42 истребителя. После этого желание передать боевые самолеты изъявило руководство Дании, передает телеканал 360. По словам военкора Юрия Котенка, наличие защитных аэродромов у Украины является одним из условий передачи истребителей, передает «Дни.ру» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отправка истребителей F-16 Киеву не изменит ход спецоперации, так как российские силы смогут охотиться за самолетами. Об этом заявил турецкий исследователь авиации Джем Догут. «Если вы спросите, изменит ли один F-16 ход войны, то я думаю, что нет <…> Если русские смогут хорошо использовать имеющиеся у них радары или самолеты раннего предупреждения и управления А-50, то теоретически они смогут охотиться за F-16», — сообщил Догут в беседе с турецкой газетой Milliyet. По словам эксперта, у российских ракет дальность больше, чем у ВСУ. Догут заявил, что у российских военных есть самолеты Су-35 и МиГ-31 в качестве перехватчиков. По его словам, радары у российских истребителей мощнее, чем F-16 из Нидерландов и Дании. Турецкий исследователь отметил, что обучение у украинских пилотов может занять минимум год. Догут сообщил, что бойцы ВСУ должны научиться правильно использовать боеприпасы и понять систему самолета. По его словам, уметь летать на F-16 недостаточно. Ранее сообщалось, что Норвегия готова передать Украине американские истребители F-16. Первым поставщиком самолетов для Киева стали Нидерланды, которые согласились отправить 42 истребителя. После этого желание передать боевые самолеты изъявило руководство Дании, передает телеканал 360. По словам военкора Юрия Котенка, наличие защитных аэродромов у Украины является одним из условий передачи истребителей, передает «Дни.ру»