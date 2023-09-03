В Госдуме жестко ответили Зеленскому на просьбу отдать Крым без боя Депутат Госдумы Ивлев: Россия никогда не отдаст Крымский полуостров 03 сентября 2023 в 23:39 Размер текста - 17 + Жители Крыма проголосовали на референдуме за присоединение к России Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Россия ни дипломатическим, ни военные путем никогда не отдаст Крымский полуостров. Об этом заявил депутат Государственной Думы (ГД) от крымского региона Леонид Ивлев. «Ни дипломатическим, ни военным путем Россия никогда не отдаст своей территории. Хотя у нас земель достаточно, но главное — защита наших граждан, нашей культуры, нашей безопасности», — сказал депутат Ивлев. Его цитирует РИА Новости. Как отмечает Ивлев, нет никакой оккупации Крыма, жители полуострова добровольно приняли решение войти в состав России, что показало голосование на референдуме. Ранее президент Украины Владимир Зеленский в отчаянии попросил президента России Владимира Путина отдать Крым без боя. Такое заявление было опубликовано на официальном сайте президента Украины. Россия ни дипломатическим, ни военные путем никогда не отдаст Крымский полуостров. Об этом заявил депутат Государственной Думы (ГД) от крымского региона Леонид Ивлев. «Ни дипломатическим, ни военным путем Россия никогда не отдаст своей территории. Хотя у нас земель достаточно, но главное — защита наших граждан, нашей культуры, нашей безопасности», — сказал депутат Ивлев. Его цитирует РИА Новости. Как отмечает Ивлев, нет никакой оккупации Крыма, жители полуострова добровольно приняли решение войти в состав России, что показало голосование на референдуме. Ранее президент Украины Владимир Зеленский в отчаянии попросил президента России Владимира Путина отдать Крым без боя. Такое заявление было опубликовано на официальном сайте президента Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям