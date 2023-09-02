Зеленский в отчаянии попросил Путина отдать Крым без боя

Президент Украины Владимир Зеленский попросил лидера России Владимира Путина отдать Крым Киеву без боя. Такое заявление опубликовано на официальном сайте президента Украины.
«Мы за то, чтобы русские войска ушли с полуострова без давления нашей армии, потому что будет меньше жертв. Мы бережем своих людей», — говорится в заявлении Зеленского, которое опубликовано на сайте президента Украины. Украинский президент также отметил, что захват Крыма и Донбасса — главная задача Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Армия Украины неоднократно наносила удары по Крыму и Крымскому мосту. Армия России успешно отражает атаки. 12 августа Киев пытался три раза поразить мост, однако это ничего не принесло для ВСУ. Урон мосту был нанесен всего лишь два раза: 8 октября 2022 года и 17 июля 2023 года. Для остальных атак, которые не принесли Украине результатов, Киев использует для этого все возможные средства: беспилотники, ракеты и диверсии.
Это происходит из-за того, что Украина несет большие потери во время контрнаступления. Линия фронта с 4 июня существенно не менялась, а Западу нужны успехи на поле боя. Поэтому Киев использует новую тактику: атаки по территориям, который даже не находятся в зоне спецоперации, например, по Крыму, поделился в разговоре с URA.RU доктор политических наук, Герой ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук.
В основном все атаки по Крымскому мосту заканчиваются тем, что Украина не достигает своих целей. Средства ПВО России сбивают ракеты и уничтожают беспилотники, а ФСБ ведет работу по поиску и задержке украинских диверсантов.
В 2022 году Зеленский заявлял, что планирует провести летний отпуск-2023 в Крыму. Однако лето закончилось, а украинский лидер так и остался без отдыха на полуострове, который находится в составе с России с 2014 года.
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