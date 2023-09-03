03 сентября 2023

Экс-депутат Рады раскрыл, кому выгоден арест Коломойского

Экс-депутат Рады Царев: арест Коломойского выгоден Зеленскому
© Служба новостей «URA.RU»
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Арест Коломойского может быть выгоден и самому олигарху Фото:

Арест украинского олигарха Игоря Коломойского выгоден президенту Владимиру Зеленскому. С таким мнением выступил экс-депутат Верховной Рады Олег Царев.

«Коломойский сейчас арестован. Кому от этого хорошо? Во-первых, Зеленскому», — сказал Царев, слова которого передает RT. По мнению экс-депутата Верховной Рады, Зеленский как бы показал Великобритании и США, что не связан с Коломойским, а также якобы борется с коррупцией. Арест также может принести пользу и самому олигарху.

Ранее политолог Игорь Никулин связал арест Коломойского с неудачами Вооруженных сил Украины на фронте. Зеленский обещал еще в предвыборный период разобраться со всеми олигархами. Но раз на фронте у него никаких успехов не предвидится в ближайшее время, он решили ударить по внутреннему врагу. Также олигарх Игорь Коломойский, который в 2019 году помог Владимиру Зеленскому стать президентом Украины, отказался вносить залог после ареста. Такое заявление сделал адвокат.

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Арест украинского олигарха Игоря Коломойского выгоден президенту Владимиру Зеленскому. С таким мнением выступил экс-депутат Верховной Рады Олег Царев. «Коломойский сейчас арестован. Кому от этого хорошо? Во-первых, Зеленскому», — сказал Царев, слова которого передает RT. По мнению экс-депутата Верховной Рады, Зеленский как бы показал Великобритании и США, что не связан с Коломойским, а также якобы борется с коррупцией. Арест также может принести пользу и самому олигарху. Ранее политолог Игорь Никулин связал арест Коломойского с неудачами Вооруженных сил Украины на фронте. Зеленский обещал еще в предвыборный период разобраться со всеми олигархами. Но раз на фронте у него никаких успехов не предвидится в ближайшее время, он решили ударить по внутреннему врагу. Также олигарх Игорь Коломойский, который в 2019 году помог Владимиру Зеленскому стать президентом Украины, отказался вносить залог после ареста. Такое заявление сделал адвокат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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