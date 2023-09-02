02 сентября 2023

Олигарх, который сделал Зеленского президентом, отказался вносить залог после ареста

Коломойский не стал вносить залог после ареста
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения Шимановичу в суде Центрального района. Челябинск, замок, арест, оружие, тюрьма, решетка, кобура, полиция, суд, клетка, конвой
Сторона защиты Коломойского готовит апелляцию на решение суда Фото:

Олигарх Игорь Коломойский, который в 2019 году помог Владимиру Зеленскому стать президентом Украины, отказался вносить залог после ареста. Такое заявление сделал его адвокат.

«Подаем апелляцию, ждем полный текст решения суда, залог не вносим», — сказал представитель защиты Коломойского. Видеозапись общения адвоката с журналистами опубликовало Укринформ.

Киевский суд отправил Коломойского под стражу до 31 октября. Он обвиняется по двум уголовным статьям: мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем. Зеленский после ареста Коломойского заявил, что Украина будет более жестко пресекать действия нарушителей закона.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Олигарх Игорь Коломойский, который в 2019 году помог Владимиру Зеленскому стать президентом Украины, отказался вносить залог после ареста. Такое заявление сделал его адвокат. «Подаем апелляцию, ждем полный текст решения суда, залог не вносим», — сказал представитель защиты Коломойского. Видеозапись общения адвоката с журналистами опубликовало Укринформ. Киевский суд отправил Коломойского под стражу до 31 октября. Он обвиняется по двум уголовным статьям: мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем. Зеленский после ареста Коломойского заявил, что Украина будет более жестко пресекать действия нарушителей закона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...