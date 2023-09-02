Олигарх, который сделал Зеленского президентом, отказался вносить залог после ареста

Олигарх Игорь Коломойский, который в 2019 году помог Владимиру Зеленскому стать президентом Украины, отказался вносить залог после ареста. Такое заявление сделал его адвокат.
«Подаем апелляцию, ждем полный текст решения суда, залог не вносим», — сказал представитель защиты Коломойского. Видеозапись общения адвоката с журналистами опубликовало Укринформ.
Киевский суд отправил Коломойского под стражу до 31 октября. Он обвиняется по двум уголовным статьям: мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем. Зеленский после ареста Коломойского заявил, что Украина будет более жестко пресекать действия нарушителей закона.
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