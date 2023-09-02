Политолог связал арест Коломойского с неудачами ВСУ на фронте

Политолог Никулин: арест Коломойского отсутствием успехов у ВСУ

03 сентября 2023 в 03:46 Размер текста - 17 +

Арест олигарха связан с неудачами ВСУ на поле боя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Неудачи ВСУ на поле боя стали причиной борьбы президента Украины Владимира Зеленского с внутренними врагами. По мнению политолога Игоря Никулина, это стало причиной ареста олигарха Игоря Коломойского. «Зеленский обещал еще в предвыборный свой период разобраться со всеми олигархами. Но, видимо, так как на фронте у него никаких успехов не предвидится в ближайшее время, решили ударить по внутреннему врагу», — поделился эксперт с «Известиями». Никулин провел аналогию с Третьим рейхом в 1944 году. Тогда на фоне приближающегося краха Германии в Великой Отечественной войне участились случаи покушений на Гитлера. Ранее Киевский суд арестовал бизнесмена Игоря Коломойского на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен (1 328 362 750 рублей). Украинский президент Владимир Зеленский в последствии заявил, что власти страны будут жестко пресекать действия тех, кто грабил страну и ставил себя выше закона и любых правил. В свою очередь, олигарх Игорь Коломойский отказался вносить залог после ареста.

Неудачи ВСУ на поле боя стали причиной борьбы президента Украины Владимира Зеленского с внутренними врагами. По мнению политолога Игоря Никулина, это стало причиной ареста олигарха Игоря Коломойского. «Зеленский обещал еще в предвыборный свой период разобраться со всеми олигархами. Но, видимо, так как на фронте у него никаких успехов не предвидится в ближайшее время, решили ударить по внутреннему врагу», — поделился эксперт с «Известиями». Никулин провел аналогию с Третьим рейхом в 1944 году. Тогда на фоне приближающегося краха Германии в Великой Отечественной войне участились случаи покушений на Гитлера. Ранее Киевский суд арестовал бизнесмена Игоря Коломойского на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен (1 328 362 750 рублей). Украинский президент Владимир Зеленский в последствии заявил, что власти страны будут жестко пресекать действия тех, кто грабил страну и ставил себя выше закона и любых правил. В свою очередь, олигарх Игорь Коломойский отказался вносить залог после ареста.