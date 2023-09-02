02 сентября 2023

Политолог связал арест Коломойского с неудачами ВСУ на фронте

Политолог Никулин: арест Коломойского отсутствием успехов у ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по продлению меры пресечения для бывшего замглавы УМВД Шамина Андрея. Курган, арест, наручники, задержание
Арест олигарха связан с неудачами ВСУ на поле боя Фото:

Неудачи ВСУ на поле боя стали причиной борьбы президента Украины Владимира Зеленского с внутренними врагами. По мнению политолога Игоря Никулина, это стало причиной ареста олигарха Игоря Коломойского.

«Зеленский обещал еще в предвыборный свой период разобраться со всеми олигархами. Но, видимо, так как на фронте у него никаких успехов не предвидится в ближайшее время, решили ударить по внутреннему врагу», — поделился эксперт с «Известиями».

Никулин провел аналогию с Третьим рейхом в 1944 году. Тогда на фоне приближающегося краха Германии в Великой Отечественной войне участились случаи покушений на Гитлера.

Ранее Киевский суд арестовал бизнесмена Игоря Коломойского на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен (1 328 362 750 рублей). Украинский президент Владимир Зеленский в последствии заявил, что власти страны будут жестко пресекать действия тех, кто грабил страну и ставил себя выше закона и любых правил. В свою очередь, олигарх Игорь Коломойский отказался вносить залог после ареста.

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Неудачи ВСУ на поле боя стали причиной борьбы президента Украины Владимира Зеленского с внутренними врагами. По мнению политолога Игоря Никулина, это стало причиной ареста олигарха Игоря Коломойского. «Зеленский обещал еще в предвыборный свой период разобраться со всеми олигархами. Но, видимо, так как на фронте у него никаких успехов не предвидится в ближайшее время, решили ударить по внутреннему врагу», — поделился эксперт с «Известиями». Никулин провел аналогию с Третьим рейхом в 1944 году. Тогда на фоне приближающегося краха Германии в Великой Отечественной войне участились случаи покушений на Гитлера. Ранее Киевский суд арестовал бизнесмена Игоря Коломойского на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен (1 328 362 750 рублей). Украинский президент Владимир Зеленский в последствии заявил, что власти страны будут жестко пресекать действия тех, кто грабил страну и ставил себя выше закона и любых правил. В свою очередь, олигарх Игорь Коломойский отказался вносить залог после ареста.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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