Политолог связал арест Коломойского с неудачами ВСУ на фронте

Неудачи ВСУ на поле боя стали причиной борьбы президента Украины Владимира Зеленского с внутренними врагами. По мнению политолога Игоря Никулина, это стало причиной ареста олигарха Игоря Коломойского.
«Зеленский обещал еще в предвыборный свой период разобраться со всеми олигархами. Но, видимо, так как на фронте у него никаких успехов не предвидится в ближайшее время, решили ударить по внутреннему врагу», — поделился эксперт с «Известиями».
Никулин провел аналогию с Третьим рейхом в 1944 году. Тогда на фоне приближающегося краха Германии в Великой Отечественной войне участились случаи покушений на Гитлера.
Ранее Киевский суд арестовал бизнесмена Игоря Коломойского на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен (1 328 362 750 рублей). Украинский президент Владимир Зеленский в последствии заявил, что власти страны будут жестко пресекать действия тех, кто грабил страну и ставил себя выше закона и любых правил. В свою очередь, олигарх Игорь Коломойский отказался вносить залог после ареста.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.