В Пермском крае взлетел спрос на иномарки с пробегом

«Авито Авто»: в Пермском крае спрос на иномарки с пробегом вырос на 10,5%

04 сентября 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

Чаще всего на продажу выставляют автомобили из Кореи и США Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Пермском крае спрос на иномарки с пробегом за июнь—август 2023 года вырос на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего на продажу выставляли автомобили корейских, американских и других зарубежных производителей, сообщили в пресс-службе платформы «Авито Авто». «Летом 2023 года спрос на автомобили иностранных брендов вырос на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми предлагаемыми брендами в сегменте стали Kia, Hyundai, Toyota, Chevrolet и Renault», — отметили представители «Авито Авто». Также аналитики отмечают, что в среднем по стране спрос на автомобили иностранных марок с пробегом вырос почти на 15%. Средний чек на них составил 1,2 млн рублей. В Пермском крае подержанный автомобиль в среднем можно приобрести за 1,05 млн рублей.

В Пермском крае спрос на иномарки с пробегом за июнь—август 2023 года вырос на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего на продажу выставляли автомобили корейских, американских и других зарубежных производителей, сообщили в пресс-службе платформы «Авито Авто». «Летом 2023 года спрос на автомобили иностранных брендов вырос на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми предлагаемыми брендами в сегменте стали Kia, Hyundai, Toyota, Chevrolet и Renault», — отметили представители «Авито Авто». Также аналитики отмечают, что в среднем по стране спрос на автомобили иностранных марок с пробегом вырос почти на 15%. Средний чек на них составил 1,2 млн рублей. В Пермском крае подержанный автомобиль в среднем можно приобрести за 1,05 млн рублей.