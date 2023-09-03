03 сентября 2023
02 сентября 2023

В Пермском крае взлетел спрос на иномарки с пробегом

«Авито Авто»: в Пермском крае спрос на иномарки с пробегом вырос на 10,5%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авто и деньги. Тюмень, ключи автомобиля, купюры, покупка автомобиля, покупка авто, деньги, ключи от автомобиля, покупка машины
Чаще всего на продажу выставляют автомобили из Кореи и США Фото:

В Пермском крае спрос на иномарки с пробегом за июнь—август 2023 года вырос на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего на продажу выставляли автомобили корейских, американских и других зарубежных производителей, сообщили в пресс-службе платформы «Авито Авто».

«Летом 2023 года спрос на автомобили иностранных брендов вырос на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми предлагаемыми брендами в сегменте стали Kia, Hyundai, Toyota, Chevrolet и Renault», — отметили представители «Авито Авто».

Также аналитики отмечают, что в среднем по стране спрос на автомобили иностранных марок с пробегом вырос почти на 15%. Средний чек на них составил 1,2 млн рублей. В Пермском крае подержанный автомобиль в среднем можно приобрести за 1,05 млн рублей.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае спрос на иномарки с пробегом за июнь—август 2023 года вырос на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего на продажу выставляли автомобили корейских, американских и других зарубежных производителей, сообщили в пресс-службе платформы «Авито Авто». «Летом 2023 года спрос на автомобили иностранных брендов вырос на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми предлагаемыми брендами в сегменте стали Kia, Hyundai, Toyota, Chevrolet и Renault», — отметили представители «Авито Авто». Также аналитики отмечают, что в среднем по стране спрос на автомобили иностранных марок с пробегом вырос почти на 15%. Средний чек на них составил 1,2 млн рублей. В Пермском крае подержанный автомобиль в среднем можно приобрести за 1,05 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...