03 сентября 2023
02 сентября 2023

В ХМАО задерживается вылет самолетов «РусЛайна» на пять часов

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в Кольцово. Екатеринбург, аэропорт, руслайн, Bombardier CRJ 100
Рейсы «РусЛайн» в ХМАО задерживают из-за позднего прибытия самолетов Фото:

В аэропорту Ханты-Мансийска на пять часов задерживается вылет самолетов авиакомпании «РусЛайн» в Казань и Санкт-Петербург. В справочной службе аэровокзала корреспонденту URA.RU сообщили, что рейсы перенесли из-за позднего прибытия воздушного судна.

«По расписанию самолет авиакомпании „РусЛайн“ из Ханты-Мансийска в Казань должен вылететь в 15.50, но задержан до 21.25, рейс 7R298 в Санкт-Петербург вылетит позже указанного на табло времени на пять часов 20 минут. Причина задержки рейсов — позднее прибытие самолетов», — пояснили в аэропорту.

Первоначальное время отправления воздушного судна из столицы ХМАО в Санкт-Петербург на табло — 21.45, но он вылетит 5 сентября ночью — в 3.05. Регистрация на рейсы начнется за два часа до вылета.

Агентство направило в авиакомпанию «РусЛайн» запрос с просьбой объяснить задержку рейсов. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что вылет рейса Utair из Тюмени в Нягань (ХМАО) задержали на пять часов. Самолет не вылетел в назначенное время из-за технических неполадок.

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В аэропорту Ханты-Мансийска на пять часов задерживается вылет самолетов авиакомпании «РусЛайн» в Казань и Санкт-Петербург. В справочной службе аэровокзала корреспонденту URA.RU сообщили, что рейсы перенесли из-за позднего прибытия воздушного судна. «По расписанию самолет авиакомпании „РусЛайн“ из Ханты-Мансийска в Казань должен вылететь в 15.50, но задержан до 21.25, рейс 7R298 в Санкт-Петербург вылетит позже указанного на табло времени на пять часов 20 минут. Причина задержки рейсов — позднее прибытие самолетов», — пояснили в аэропорту. Первоначальное время отправления воздушного судна из столицы ХМАО в Санкт-Петербург на табло — 21.45, но он вылетит 5 сентября ночью — в 3.05. Регистрация на рейсы начнется за два часа до вылета. Агентство направило в авиакомпанию «РусЛайн» запрос с просьбой объяснить задержку рейсов. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что вылет рейса Utair из Тюмени в Нягань (ХМАО) задержали на пять часов. Самолет не вылетел в назначенное время из-за технических неполадок.
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