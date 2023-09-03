В ХМАО задерживается вылет самолетов «РусЛайна» на пять часов

04 сентября 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

Рейсы «РусЛайн» в ХМАО задерживают из-за позднего прибытия самолетов Фото: Александр Ельчищев © URA.RU В аэропорту Ханты-Мансийска на пять часов задерживается вылет самолетов авиакомпании «РусЛайн» в Казань и Санкт-Петербург. В справочной службе аэровокзала корреспонденту URA.RU сообщили, что рейсы перенесли из-за позднего прибытия воздушного судна. «По расписанию самолет авиакомпании „РусЛайн“ из Ханты-Мансийска в Казань должен вылететь в 15.50, но задержан до 21.25, рейс 7R298 в Санкт-Петербург вылетит позже указанного на табло времени на пять часов 20 минут. Причина задержки рейсов — позднее прибытие самолетов», — пояснили в аэропорту. Первоначальное время отправления воздушного судна из столицы ХМАО в Санкт-Петербург на табло — 21.45, но он вылетит 5 сентября ночью — в 3.05. Регистрация на рейсы начнется за два часа до вылета. Агентство направило в авиакомпанию «РусЛайн» запрос с просьбой объяснить задержку рейсов. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что вылет рейса Utair из Тюмени в Нягань (ХМАО) задержали на пять часов. Самолет не вылетел в назначенное время из-за технических неполадок.

В аэропорту Ханты-Мансийска на пять часов задерживается вылет самолетов авиакомпании «РусЛайн» в Казань и Санкт-Петербург. В справочной службе аэровокзала корреспонденту URA.RU сообщили, что рейсы перенесли из-за позднего прибытия воздушного судна. «По расписанию самолет авиакомпании „РусЛайн“ из Ханты-Мансийска в Казань должен вылететь в 15.50, но задержан до 21.25, рейс 7R298 в Санкт-Петербург вылетит позже указанного на табло времени на пять часов 20 минут. Причина задержки рейсов — позднее прибытие самолетов», — пояснили в аэропорту. Первоначальное время отправления воздушного судна из столицы ХМАО в Санкт-Петербург на табло — 21.45, но он вылетит 5 сентября ночью — в 3.05. Регистрация на рейсы начнется за два часа до вылета. Агентство направило в авиакомпанию «РусЛайн» запрос с просьбой объяснить задержку рейсов. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что вылет рейса Utair из Тюмени в Нягань (ХМАО) задержали на пять часов. Самолет не вылетел в назначенное время из-за технических неполадок.