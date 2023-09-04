Известный российский стилист прокатился на верблюде по центру Челябинска. Фото, видео

Стилист Рогов приехал на съемки в Челябинск
© Служба новостей «URA.RU»
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Стилист Александр Рогов снимает программу на Кировке. Челябинск, рогов александр, кировка
Слезть с животного стилист смог только с помощью лестницы Фото:

Известный в России стилист и телеведущий Александр Рогов во время съемок своего шоу «Рогов в городе» прокатился на верблюде по главной пешеходной улице Челябинска — Кировке. Как передает корреспондент URA.RU с места съемок, для того чтобы слезть с животного, стилисту понадобилась помощь.

«Это было великолепно! Дайте я вас обниму! Вы супер!» — заявил ведущий после того, как его сняли с верблюда.

Съемки шоу проводятся в городе уже несколько дней. 3 сентября стилист со съемочной группой побывал во дворце культуры Челябинского металлургического комбината.

«Рогов в городе» начал выходить на экранах в 2019 году. Всего шоу насчитывает три сезона. В каждой серии ведущий проводит сутки в одном из городов. За это время он с помощью местных специалистов и шопинг-центров подбирает девушкам новые образы и показывает, что и в своем городе можно найти стильные вещи.

Стилист Александр Рогов снимает программу на Кировке. Челябинск
Фото:
Стилист Александр Рогов снимает программу на Кировке. Челябинск
Фото:

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Известный в России стилист и телеведущий Александр Рогов во время съемок своего шоу «Рогов в городе» прокатился на верблюде по главной пешеходной улице Челябинска — Кировке. Как передает корреспондент URA.RU с места съемок, для того чтобы слезть с животного, стилисту понадобилась помощь. «Это было великолепно! Дайте я вас обниму! Вы супер!» — заявил ведущий после того, как его сняли с верблюда. Съемки шоу проводятся в городе уже несколько дней. 3 сентября стилист со съемочной группой побывал во дворце культуры Челябинского металлургического комбината. «Рогов в городе» начал выходить на экранах в 2019 году. Всего шоу насчитывает три сезона. В каждой серии ведущий проводит сутки в одном из городов. За это время он с помощью местных специалистов и шопинг-центров подбирает девушкам новые образы и показывает, что и в своем городе можно найти стильные вещи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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