Стилист Рогов приехал на съемки в Челябинск

Слезть с животного стилист смог только с помощью лестницы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Известный в России стилист и телеведущий Александр Рогов во время съемок своего шоу «Рогов в городе» прокатился на верблюде по главной пешеходной улице Челябинска — Кировке. Как передает корреспондент URA.RU с места съемок, для того чтобы слезть с животного, стилисту понадобилась помощь.

«Это было великолепно! Дайте я вас обниму! Вы супер!» — заявил ведущий после того, как его сняли с верблюда.

Съемки шоу проводятся в городе уже несколько дней. 3 сентября стилист со съемочной группой побывал во дворце культуры Челябинского металлургического комбината.

«Рогов в городе» начал выходить на экранах в 2019 году. Всего шоу насчитывает три сезона. В каждой серии ведущий проводит сутки в одном из городов. За это время он с помощью местных специалистов и шопинг-центров подбирает девушкам новые образы и показывает, что и в своем городе можно найти стильные вещи.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU