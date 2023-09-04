Эрдоган: российские туристы занимают первое место среди всех гостей Турции 04 сентября 2023 в 15:36 Размер текста - 17 + Российские туристы чаще всех приезжают в Турцию, уточнил Реджеп Эрдоган Фото: Официальный сайт Президента РФ Российские туристы являются наиболее частыми гостиями Турции в сравнении с отдыхающими из других стран. Об этом рассказал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. «Российские туристы занимают первое место среди наших гостей», — подчеркнул Реджеп Эрдоган во время переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи. Трансляция встречи ведется на rutube-канале URA.RU. В свою очередь, Путин посоветовал чаще приезжать в Россию турецким гостям. «Здесь тоже очень красиво», — добавил он. Эрдоган прилетел в Сочи 4 сентября. В Турции отмечали, что за исходом переговоров лидеров государств следит весь мир. В первую очередь президенты будут обсуждать судьбу зерновой сделки. Российские туристы являются наиболее частыми гостиями Турции в сравнении с отдыхающими из других стран. Об этом рассказал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. «Российские туристы занимают первое место среди наших гостей», — подчеркнул Реджеп Эрдоган во время переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи. Трансляция встречи ведется на rutube-канале URA.RU. В свою очередь, Путин посоветовал чаще приезжать в Россию турецким гостям. «Здесь тоже очень красиво», — добавил он. Эрдоган прилетел в Сочи 4 сентября. В Турции отмечали, что за исходом переговоров лидеров государств следит весь мир. В первую очередь президенты будут обсуждать судьбу зерновой сделки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям