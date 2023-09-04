Эрдоган: российские туристы занимают первое место среди всех гостей Турции

Российские туристы являются наиболее частыми гостиями Турции в сравнении с отдыхающими из других стран. Об этом рассказал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
«Российские туристы занимают первое место среди наших гостей», — подчеркнул Реджеп Эрдоган во время переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи. Трансляция встречи ведется на rutube-канале URA.RU. В свою очередь, Путин посоветовал чаще приезжать в Россию турецким гостям. «Здесь тоже очень красиво», — добавил он.
Эрдоган прилетел в Сочи 4 сентября. В Турции отмечали, что за исходом переговоров лидеров государств следит весь мир. В первую очередь президенты будут обсуждать судьбу зерновой сделки.
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