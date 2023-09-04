Эрдоган: российские туристы занимают первое место среди всех гостей Турции

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Саммит G20, эрдоган реджеп тайип
Российские туристы чаще всех приезжают в Турцию, уточнил Реджеп Эрдоган Фото:

Российские туристы являются наиболее частыми гостиями Турции в сравнении с отдыхающими из других стран. Об этом рассказал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Российские туристы занимают первое место среди наших гостей», — подчеркнул Реджеп Эрдоган во время переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи. Трансляция встречи ведется на rutube-канале URA.RU. В свою очередь, Путин посоветовал чаще приезжать в Россию турецким гостям. «Здесь тоже очень красиво», — добавил он.

Эрдоган прилетел в Сочи 4 сентября. В Турции отмечали, что за исходом переговоров лидеров государств следит весь мир. В первую очередь президенты будут обсуждать судьбу зерновой сделки.

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Российские туристы являются наиболее частыми гостиями Турции в сравнении с отдыхающими из других стран. Об этом рассказал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. «Российские туристы занимают первое место среди наших гостей», — подчеркнул Реджеп Эрдоган во время переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи. Трансляция встречи ведется на rutube-канале URA.RU. В свою очередь, Путин посоветовал чаще приезжать в Россию турецким гостям. «Здесь тоже очень красиво», — добавил он. Эрдоган прилетел в Сочи 4 сентября. В Турции отмечали, что за исходом переговоров лидеров государств следит весь мир. В первую очередь президенты будут обсуждать судьбу зерновой сделки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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