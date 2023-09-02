В США раскрыли тайный смысл встречи Путина и Эрдогана

Politico: Путин и Эрдоган будут обсуждать раздел Черного моря на сферы влияния
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Клипарт. Сток Сайт президента России, путин владимир, эрдоган реджеп тайип
Владимир Путин и Реджеп Эрдоган встретятся 4 сентября в Сочи Фото:
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На встрече президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи, помимо зерновой сделки, будет обсуждаться вопрос сфер влияния в Черном море. По данным американской газеты Politico, это связано с давними претензиями главы Турции касательно Черного моря.

«Как только от дипломатических тонкостей откажутся, внимание неизбежно переключится на нарастающую напряженность в Черном море, всего в двух шагах от правительственной дачи. Еще в 2016 году Эрдоган ворчал, что Черное море становится „российским озером“, и выступал за создание совместного румынско-болгарско-турецкого флота НАТО, чтобы сбалансировать мощь России», — говорится в материале газеты. Отмечается, что в условиях украинского конфликта вопрос Черного моря для Турции стоит остро. Дело в том, что действия России по отношению к Украине стали затрагивать и интересы Анкары.

Воды Черного моря важны для мирового судоходства. Здесь ходят танкеры, доставляя грузы в Турцию, Россию, Украину и другие страны, которые имеют водную границу. По данным газеты, Турция давно пытается оспорить превосходство России в этих водах.

Встреча Путина и Эрдогана пройдет 4 сентября в Сочи. Эрдоган вылетит в Россию, чтобы решить вопрос с зерновой сделкой, которую России не стала продлевать после 18 июля. Причина приостановления сделки в том, что страны Запада не выполнили ни одного условия, которое ставила РФ в рамках договора, отмечал Путин.

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На встрече президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи, помимо зерновой сделки, будет обсуждаться вопрос сфер влияния в Черном море. По данным американской газеты Politico, это связано с давними претензиями главы Турции касательно Черного моря. «Как только от дипломатических тонкостей откажутся, внимание неизбежно переключится на нарастающую напряженность в Черном море, всего в двух шагах от правительственной дачи. Еще в 2016 году Эрдоган ворчал, что Черное море становится „российским озером“, и выступал за создание совместного румынско-болгарско-турецкого флота НАТО, чтобы сбалансировать мощь России», — говорится в материале газеты. Отмечается, что в условиях украинского конфликта вопрос Черного моря для Турции стоит остро. Дело в том, что действия России по отношению к Украине стали затрагивать и интересы Анкары. Воды Черного моря важны для мирового судоходства. Здесь ходят танкеры, доставляя грузы в Турцию, Россию, Украину и другие страны, которые имеют водную границу. По данным газеты, Турция давно пытается оспорить превосходство России в этих водах. Встреча Путина и Эрдогана пройдет 4 сентября в Сочи. Эрдоган вылетит в Россию, чтобы решить вопрос с зерновой сделкой, которую России не стала продлевать после 18 июля. Причина приостановления сделки в том, что страны Запада не выполнили ни одного условия, которое ставила РФ в рамках договора, отмечал Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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