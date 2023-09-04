Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Сочи для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает турецкая газета Sabah. Предполагается, что темой встречи станет зерновая сделка.
«Эрдоган прибыл в Сочи», — говорится в сообщении
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переговоры Путина и Эрдогана состоятся 4 сентября в Сочи. Источник в турецкой делегации говорил, что встреча станет критически важной для зерновой сделки. В американском издании Politico предполагали, что лидеры будут обсуждать раздел Черного моря на сферы влияния.
Однако в Кремле дали информацию, что встреча будет посвящена международной проблематике, передает RT. Источник ТАСС в политических кругах Анкары сообщал, что Эрдоган планирует обсудить с Путиным зерновую сделку с новыми условиями ООН, пишет деловое издание «Взгляд».
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