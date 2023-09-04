Эрдоган прилетел в Сочи

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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, реджеп эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган встречается с Владимиром Путиным (архивное фото) Фото:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Сочи для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает турецкая газета Sabah. Предполагается, что темой встречи станет зерновая сделка.

«Эрдоган прибыл в Сочи», — говорится в сообщении газеты. Лидеры стран проведут переговоры в скором времени.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переговоры Путина и Эрдогана состоятся 4 сентября в Сочи. Источник в турецкой делегации говорил, что встреча станет критически важной для зерновой сделки. В американском издании Politico предполагали, что лидеры будут обсуждать раздел Черного моря на сферы влияния.

Однако в Кремле дали информацию, что встреча будет посвящена международной проблематике, передает RT. Источник ТАСС в политических кругах Анкары сообщал, что Эрдоган планирует обсудить с Путиным зерновую сделку с новыми условиями ООН, пишет деловое издание «Взгляд».

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Сочи для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает турецкая газета Sabah. Предполагается, что темой встречи станет зерновая сделка. «Эрдоган прибыл в Сочи», — говорится в сообщении газеты. Лидеры стран проведут переговоры в скором времени. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переговоры Путина и Эрдогана состоятся 4 сентября в Сочи. Источник в турецкой делегации говорил, что встреча станет критически важной для зерновой сделки. В американском издании Politico предполагали, что лидеры будут обсуждать раздел Черного моря на сферы влияния. Однако в Кремле дали информацию, что встреча будет посвящена международной проблематике, передает RT. Источник ТАСС в политических кругах Анкары сообщал, что Эрдоган планирует обсудить с Путиным зерновую сделку с новыми условиями ООН, пишет деловое издание «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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