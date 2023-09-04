Sabah: внимание мира приковано к переговорам Путина и Эрдогана

Источник, участвующий в переговорах, сообщил, что встреча Эрдогана и Путина будет очень важной для зерновой сделки Фото: Официальный сайт Президента РФ

новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Во всем мире ждут переговоры президента России Владимира Путина и турецкого главы Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщила газета Sabah. Турецкий источник отметил, что встреча двух лидеров станет критически важной для зерновой сделки.

«Весь мир с большим нетерпением ожидает встречи президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина, которые соберутся 4 сентября по итогам московских контактов министра иностранных дел Хакана Фидана», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что Турция находится в центре внимания международной прессы из-за своей дипломатии.

Источник в турецкой техделегации, участвующей в переговорах по этой сделке, в беседе с РИА Новости сообщил, что переговоры Эрдогана и Путина станут критически важными для зерновой сделки. По его словам, есть большие риски на повышение цен на зерно в мировом рынке.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встреча президента России и президента Турции пройдет 4 сентября в Сочи, передает телеканал 360. Американская газета Politico отметила, что на встрече Путина и Эрдогана в Сочи, помимо зерновой сделки, будет решаться вопрос сфер влияния в Черном море. Это связано с давними претензиями главы Турции касательно Черного моря.