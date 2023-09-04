В Челябинске выросли цены на посуточную аренду жилья

Стоимость посуточной аренды жилья в Челябинске за год выросла на 28% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске за год посуточная аренда жилья подорожала на 28%, количество квартир, сдаваемых в краткосрочную аренду в городе за тот же период выросло на 8%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Недвижмость».

«По сравнению с летом 2022 года посуточная аренда квартир в Челябинске стала дороже на 28%. При этом за год предложение на рынке краткосрочной аренды квартир в Челябинске выросло на 8%», — сообщили в пресс службе.

Аналитики отметили, в 2022 году в Челябинске снять квартиру на сутки можно было за 1 тысячу 400 рублей. На данный момент посуточная аренда жилья составляет 1 тысячу 790 рублей. По их мнению, росту цен на краткосрочную аренду жилья в Челябинске способствовал увеличившийся уровень цифровизации рынка краткосрочной аренды квартир.Он становится все выше, а сами сервисы — удобнее как для путешественников, так и для арендодателей.

В целом по России за год цены на краткосрочную аренду квартир выросли в большинстве городов. Дороже всего снять квартиру летом 2023 года было в Сочи, за сутки там пришлось бы отдать 3,5 тысячи рублей, Москве (3 тысячи рублей) и Санкт-Петербурге (2,9 тысяч рублей). При этом самые дешевые квартиры, сдаваемые на сутки, находятся в Кирове (1,5 тысячи рублей в сутки), Барнауле и Брянске (по 1.6 тысяч рублей в каждом городе).