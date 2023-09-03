Иностранец уговорил пьяную тюменку на интимную фотосессию и попытался изнасиловать

Мужчина угрожал убить девушку за отказ вступить с ним в половую связь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени иностранец предложил девушке интимную фотосессию, а после угрожал ей изнасилованием и убийством за отказ заняться с ним сексом. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Как утверждал обвиняемый, женщина напилась алкоголя до галлюцинаций и потеряла над собой контроль.

«Из материалов дела следует, что пользуясь слабостью спутницы, иностранец предложил ей интимную фотосессию на телефон, и женщина якобы легко согласилась, сняв джинсы и нижнее белье. По показаниям потерпевшей, „фотосессия“ завершилась иными действиями сексуального характера, покушением на изнасилование и угрозой убийством за отказ вступить с ним в „классическую“ половую связь», — сообщили в ведомстве.

По словам иностранца, пьяная девушка обнималась с деревьями, говорила о духах и эльфах и плакала, из-за чего мужчина ударил ее по лицу. Тюменка сбежала от обвиняемого и, дойдя до здания, рассказала сторожу о случившемся. Охранник вызвал полицию, после чего иностранца задержали. Мужчина свою вину отрицал. Суд приговорил его к 5 годам 6 месяцам лишения свободы.