Автор главного саундтрека к «Шреку» умер в 56 лет

Стивен Харвелл умер в возрасте 56 летФото: Zuma/TASS
Основатель музыкальной группы Smash Mouth Стивен Харвелл ушел из жизни в возрасте 56 лет. Он известен песней All Star, которая получила большую популярность после выхода первой части мультфильма «Шрек».
«Стивен Харвелл умер в своем доме в Бойсе, штат Айдахо „в окружении семьи и друзей“», — рассказал представитель артиста Роберт Хейс, передает телеканал CNN. Музыкант умер в возрасте 56 лет, причина смерти не уточняется. При этом сообщалось, что Харвелл имел проблемы с почками в последние годы.
Некоторые его песни получили особую популярность после выхода «Шрека». Наиболее популярная All Star. Другая песня, которая также получила большую известность после выхода мультфильма — I’m a Believer.
Основатель музыкальной группы Smash Mouth Стивен Харвелл ушел из жизни в возрасте 56 лет. Он известен песней All Star, которая получила большую популярность после выхода первой части мультфильма «Шрек». «Стивен Харвелл умер в своем доме в Бойсе, штат Айдахо „в окружении семьи и друзей“», — рассказал представитель артиста Роберт Хейс, передает телеканал CNN. Музыкант умер в возрасте 56 лет, причина смерти не уточняется. При этом сообщалось, что Харвелл имел проблемы с почками в последние годы. Некоторые его песни получили особую популярность после выхода «Шрека». Наиболее популярная All Star. Другая песня, которая также получила большую известность после выхода мультфильма — I’m a Believer.