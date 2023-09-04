Автор главного саундтрека к «Шреку» умер в 56 лет

CNN: умер музыкант Стивен Харвелл, известный песнями к мультфильму «Шрек»
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Стивен Харвелл умер в возрасте 56 лет Фото:

Основатель музыкальной группы Smash Mouth Стивен Харвелл ушел из жизни в возрасте 56 лет. Он известен песней All Star, которая получила большую популярность после выхода первой части мультфильма «Шрек».

«Стивен Харвелл умер в своем доме в Бойсе, штат Айдахо „в окружении семьи и друзей“», — рассказал представитель артиста Роберт Хейс, передает телеканал CNN. Музыкант умер в возрасте 56 лет, причина смерти не уточняется. При этом сообщалось, что Харвелл имел проблемы с почками в последние годы.

Некоторые его песни получили особую популярность после выхода «Шрека». Наиболее популярная All Star. Другая песня, которая также получила большую известность после выхода мультфильма — I’m a Believer.

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Основатель музыкальной группы Smash Mouth Стивен Харвелл ушел из жизни в возрасте 56 лет. Он известен песней All Star, которая получила большую популярность после выхода первой части мультфильма «Шрек». «Стивен Харвелл умер в своем доме в Бойсе, штат Айдахо „в окружении семьи и друзей“», — рассказал представитель артиста Роберт Хейс, передает телеканал CNN. Музыкант умер в возрасте 56 лет, причина смерти не уточняется. При этом сообщалось, что Харвелл имел проблемы с почками в последние годы. Некоторые его песни получили особую популярность после выхода «Шрека». Наиболее популярная All Star. Другая песня, которая также получила большую известность после выхода мультфильма — I’m a Believer.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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