Челябинскую область накроют ночные заморозки

В регионе похолодает до минус двух градусов
В Челябинской области 5—6 сентября ночные и утренние температуры опустятся ниже нуля. Экстренное предупреждение о заморозках опубликовано на сайте Челябинского гидрометеоцентра.
«Ночью и утром 5—6 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки. В воздухе и на поверхности почвы до минус 2 градусов», — говорится в сообщении синоптиков.
Утром 4 сентября синоптики прогнозируют небольшие дожди, утром местами туманы. Днем температура воздуха в регионе прогреется до 19 градусов тепла. Ветер ожидается северо-западный, до 3-8 метров в секунду.
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