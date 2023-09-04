Челябинскую область накроют ночные заморозки

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В регионе похолодает до минус двух градусов Фото:

В Челябинской области 5—6 сентября ночные и утренние температуры опустятся ниже нуля. Экстренное предупреждение о заморозках опубликовано на сайте Челябинского гидрометеоцентра.

«Ночью и утром 5—6 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки. В воздухе и на поверхности почвы до минус 2 градусов», — говорится в сообщении синоптиков.

Утром 4 сентября синоптики прогнозируют небольшие дожди, утром местами туманы. Днем температура воздуха в регионе прогреется до 19 градусов тепла. Ветер ожидается северо-западный, до 3-8 метров в секунду.

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В Челябинской области 5—6 сентября ночные и утренние температуры опустятся ниже нуля. Экстренное предупреждение о заморозках опубликовано на сайте Челябинского гидрометеоцентра. «Ночью и утром 5—6 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки. В воздухе и на поверхности почвы до минус 2 градусов», — говорится в сообщении синоптиков. Утром 4 сентября синоптики прогнозируют небольшие дожди, утром местами туманы. Днем температура воздуха в регионе прогреется до 19 градусов тепла. Ветер ожидается северо-западный, до 3-8 метров в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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