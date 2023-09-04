Челябинскую область накроют ночные заморозки

04 сентября 2023 в 22:10 Размер текста - 17 +

В регионе похолодает до минус двух градусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинской области 5—6 сентября ночные и утренние температуры опустятся ниже нуля. Экстренное предупреждение о заморозках опубликовано на сайте Челябинского гидрометеоцентра. «Ночью и утром 5—6 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки. В воздухе и на поверхности почвы до минус 2 градусов», — говорится в сообщении синоптиков. Утром 4 сентября синоптики прогнозируют небольшие дожди, утром местами туманы. Днем температура воздуха в регионе прогреется до 19 градусов тепла. Ветер ожидается северо-западный, до 3-8 метров в секунду.

В Челябинской области 5—6 сентября ночные и утренние температуры опустятся ниже нуля. Экстренное предупреждение о заморозках опубликовано на сайте Челябинского гидрометеоцентра. «Ночью и утром 5—6 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки. В воздухе и на поверхности почвы до минус 2 градусов», — говорится в сообщении синоптиков. Утром 4 сентября синоптики прогнозируют небольшие дожди, утром местами туманы. Днем температура воздуха в регионе прогреется до 19 градусов тепла. Ветер ожидается северо-западный, до 3-8 метров в секунду.