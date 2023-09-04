Жительница Курганской области, ударившая ножом знакомого, получила условный срок

Женщина удара знакомого ножом в спину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительницу Катайска (Курганская область), ударившую знакомого ножом в спину, приговорили к условному сроку. Информация об этом содержится в материалах дела на сайте районного суда.

«После совместного распития спиртных напитков в результате ссоры, используя в качестве оружия кухонный нож, жительница Катайска умышленно нанесла потерпевшему один удар в спину в область задней поверхности грудной клетки. Суд приговорил ее к лишению свободы на срок три года условно, испытательный срок — два года», — указано в документе.

Женщина полностью признала свою вину. При вынесении приговора суд учел характер и степень опасности преступления. Смягчающим обстоятельством послужили здоровье подсудимой и влияние наказания на условия жизни ее семьи.

Ранее URA.RU писало о жителей Катайского округа, которого жена ударила ножом в спину. Мужчина простил супругу, они продолжают жить вместе.