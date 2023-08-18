18 августа 2023

Курганец простил жену, которая ударила его ножом в спину

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганец простил жену, которая в пьяной ссоре ударила его ножом Фото:

Житель Катайского округа (Курганская область) простил жену, которая в ходе пьяной ссоры ударила его кухонным ножом в спину. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте окружного суда.

«Подсудимая ударила мужа ножом в спину и причинила ему тяжкий вред здоровью. Она перед мужем извинилась, он ее простил, претензий к ней не имеет, их взаимоотношения после случившегося улучшились», — написано в судебном документе.

В суде женщина рассказала, что в ходе пьяной вечеринки у ней дома 13 мая произошла ссора с супругом. Она была пьяной и злой, не смогла сдержать себя и вонзила мужу нож в спину прямо между лопаток. Когда жена поняла весь ужас случившегося, то сразу вызвала скорую помощь и полицию.

В ходе следствия выяснилось, что жительница Катайского округа не имела ранее судимости. На суде женщина раскаялась, свою вину признала. По приговору она получила три года условно. Мужа вылечили в Катайской ЦРБ и супруги продолжают жить вместе.

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Житель Катайского округа (Курганская область) простил жену, которая в ходе пьяной ссоры ударила его кухонным ножом в спину. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте окружного суда. «Подсудимая ударила мужа ножом в спину и причинила ему тяжкий вред здоровью. Она перед мужем извинилась, он ее простил, претензий к ней не имеет, их взаимоотношения после случившегося улучшились», — написано в судебном документе. В суде женщина рассказала, что в ходе пьяной вечеринки у ней дома 13 мая произошла ссора с супругом. Она была пьяной и злой, не смогла сдержать себя и вонзила мужу нож в спину прямо между лопаток. Когда жена поняла весь ужас случившегося, то сразу вызвала скорую помощь и полицию. В ходе следствия выяснилось, что жительница Катайского округа не имела ранее судимости. На суде женщина раскаялась, свою вину признала. По приговору она получила три года условно. Мужа вылечили в Катайской ЦРБ и супруги продолжают жить вместе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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