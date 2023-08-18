Курганец простил жену, которая ударила его ножом в спину

19 августа 2023 в 05:34 Размер текста - 17 +

Курганец простил жену, которая в пьяной ссоре ударила его ножом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Катайского округа (Курганская область) простил жену, которая в ходе пьяной ссоры ударила его кухонным ножом в спину. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте окружного суда. «Подсудимая ударила мужа ножом в спину и причинила ему тяжкий вред здоровью. Она перед мужем извинилась, он ее простил, претензий к ней не имеет, их взаимоотношения после случившегося улучшились», — написано в судебном документе. В суде женщина рассказала, что в ходе пьяной вечеринки у ней дома 13 мая произошла ссора с супругом. Она была пьяной и злой, не смогла сдержать себя и вонзила мужу нож в спину прямо между лопаток. Когда жена поняла весь ужас случившегося, то сразу вызвала скорую помощь и полицию. В ходе следствия выяснилось, что жительница Катайского округа не имела ранее судимости. На суде женщина раскаялась, свою вину признала. По приговору она получила три года условно. Мужа вылечили в Катайской ЦРБ и супруги продолжают жить вместе.

Житель Катайского округа (Курганская область) простил жену, которая в ходе пьяной ссоры ударила его кухонным ножом в спину. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте окружного суда. «Подсудимая ударила мужа ножом в спину и причинила ему тяжкий вред здоровью. Она перед мужем извинилась, он ее простил, претензий к ней не имеет, их взаимоотношения после случившегося улучшились», — написано в судебном документе. В суде женщина рассказала, что в ходе пьяной вечеринки у ней дома 13 мая произошла ссора с супругом. Она была пьяной и злой, не смогла сдержать себя и вонзила мужу нож в спину прямо между лопаток. Когда жена поняла весь ужас случившегося, то сразу вызвала скорую помощь и полицию. В ходе следствия выяснилось, что жительница Катайского округа не имела ранее судимости. На суде женщина раскаялась, свою вину признала. По приговору она получила три года условно. Мужа вылечили в Катайской ЦРБ и супруги продолжают жить вместе.