04 сентября 2023

Челябинская область попала в топ-3 по обороту молочки неизвестного происхождения

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В целом по стране безопасность молочной продукции повысилась Фото:

Челябинская область оказалась в топ-3 регионов, в которых чаще всего в оборот вводится молочная продукция неизвестного происхождения. Такую статистику озвучил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт на 9-й международном молочном бизнес-форуме ЕАЭС по производству и переработке молока в Сочи.

«Руководитель Россельхознадзора Данкверт выступил на 9-м международном молочном бизнес-форуме ЕАЭС по производству и переработке молока в Сочи. Он назвал топ-3 регионов России, на территории которых чаще всего вводят в оборот молочную продукцию неизвестного происхождения. Среди них Челябинская, Московская области и Москва», — сообщает издание «Ветеринария и жизнь».

Данкверт во время своего выступления отметил, что качество и безопасность молочной продукции в стране повысились. Бизнес-форум, организованный некоммерческим объединением Молочный союз России, начался 5 сентября и продолжится до 7 сентября.

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Челябинская область оказалась в топ-3 регионов, в которых чаще всего в оборот вводится молочная продукция неизвестного происхождения. Такую статистику озвучил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт на 9-й международном молочном бизнес-форуме ЕАЭС по производству и переработке молока в Сочи. «Руководитель Россельхознадзора Данкверт выступил на 9-м международном молочном бизнес-форуме ЕАЭС по производству и переработке молока в Сочи. Он назвал топ-3 регионов России, на территории которых чаще всего вводят в оборот молочную продукцию неизвестного происхождения. Среди них Челябинская, Московская области и Москва», — сообщает издание «Ветеринария и жизнь». Данкверт во время своего выступления отметил, что качество и безопасность молочной продукции в стране повысились. Бизнес-форум, организованный некоммерческим объединением Молочный союз России, начался 5 сентября и продолжится до 7 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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