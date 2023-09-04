Челябинская область попала в топ-3 по обороту молочки неизвестного происхождения

05 сентября 2023 в 16:48 Размер текста - 17 +

В целом по стране безопасность молочной продукции повысилась Фото: Анна Майорова © URA.RU Челябинская область оказалась в топ-3 регионов, в которых чаще всего в оборот вводится молочная продукция неизвестного происхождения. Такую статистику озвучил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт на 9-й международном молочном бизнес-форуме ЕАЭС по производству и переработке молока в Сочи. «Руководитель Россельхознадзора Данкверт выступил на 9-м международном молочном бизнес-форуме ЕАЭС по производству и переработке молока в Сочи. Он назвал топ-3 регионов России, на территории которых чаще всего вводят в оборот молочную продукцию неизвестного происхождения. Среди них Челябинская, Московская области и Москва», — сообщает издание «Ветеринария и жизнь». Данкверт во время своего выступления отметил, что качество и безопасность молочной продукции в стране повысились. Бизнес-форум, организованный некоммерческим объединением Молочный союз России, начался 5 сентября и продолжится до 7 сентября.

Челябинская область оказалась в топ-3 регионов, в которых чаще всего в оборот вводится молочная продукция неизвестного происхождения. Такую статистику озвучил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт на 9-й международном молочном бизнес-форуме ЕАЭС по производству и переработке молока в Сочи. «Руководитель Россельхознадзора Данкверт выступил на 9-м международном молочном бизнес-форуме ЕАЭС по производству и переработке молока в Сочи. Он назвал топ-3 регионов России, на территории которых чаще всего вводят в оборот молочную продукцию неизвестного происхождения. Среди них Челябинская, Московская области и Москва», — сообщает издание «Ветеринария и жизнь». Данкверт во время своего выступления отметил, что качество и безопасность молочной продукции в стране повысились. Бизнес-форум, организованный некоммерческим объединением Молочный союз России, начался 5 сентября и продолжится до 7 сентября.