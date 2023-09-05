Onet: украинским депутатам запретили ездить в Польшу

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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, чиновник, переговоры, портфель, министр, должность, дипломат
Украинские депутаты смогут ездить в Польшу только в исключительных случаях Фото:

Украинским депутатам запретили ездить в Польшу из-за конфликта Киева с Варшавой, связанного с эмбарго на импорт зерна из Украины. Об этом со ссылкой на источники пишет польское издание Onet.

«Украинским депутатам Верховной Рады временно запрещен выезд в Польшу. <…> Причиной предположительно является конфликт между странами по поводу эмбарго на импорт зерна из Украины», — пишет издание, ссылаясь на источники в Верховной Раде.

Как уточнили журналисты, исключением станет лишь выезд украинских депутатов в Польшу в составе парламентских делегаций в Совет Европы и НАТО. Также они смогут посещать страну, с которой конфликтует Киев, по официальным приглашениям.

Запрет на экспорт украинского зерна в Польшу был введен Варшавой из-за значительных убытков, которые несли польские аграрии. Киев уже критиковал Польшу за такое решение.

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Украинским депутатам запретили ездить в Польшу из-за конфликта Киева с Варшавой, связанного с эмбарго на импорт зерна из Украины. Об этом со ссылкой на источники пишет польское издание Onet. «Украинским депутатам Верховной Рады временно запрещен выезд в Польшу. <…> Причиной предположительно является конфликт между странами по поводу эмбарго на импорт зерна из Украины», — пишет издание, ссылаясь на источники в Верховной Раде. Как уточнили журналисты, исключением станет лишь выезд украинских депутатов в Польшу в составе парламентских делегаций в Совет Европы и НАТО. Также они смогут посещать страну, с которой конфликтует Киев, по официальным приглашениям. Запрет на экспорт украинского зерна в Польшу был введен Варшавой из-за значительных убытков, которые несли польские аграрии. Киев уже критиковал Польшу за такое решение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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