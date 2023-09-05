Onet: украинским депутатам запретили ездить в Польшу

Украинским депутатам запретили ездить в Польшу из-за конфликта Киева с Варшавой, связанного с эмбарго на импорт зерна из Украины. Об этом со ссылкой на источники пишет польское издание Onet.
«Украинским депутатам Верховной Рады временно запрещен выезд в Польшу. <…> Причиной предположительно является конфликт между странами по поводу эмбарго на импорт зерна из Украины», — пишет
Как уточнили журналисты, исключением станет лишь выезд украинских депутатов в Польшу в составе парламентских делегаций в Совет Европы и НАТО. Также они смогут посещать страну, с которой конфликтует Киев, по официальным приглашениям.
Запрет на экспорт украинского зерна в Польшу был введен Варшавой из-за значительных убытков, которые несли польские аграрии. Киев уже критиковал Польшу за такое решение.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.